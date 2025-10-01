Garlasco in tv, Berlinguer sbotta: “Chiara muore ogni giorno”. E De Rensis attacca: “Quei 43mila euro…” Nella puntata di ieri di È Sempre Cartabianca si è tornati a parlare del caso Chiara Poggi e degli ultimi sviluppi delle indagini con l’inchiesta su Venditti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

"Ci possiamo aspettare di tutto" è il pronostico di Bianca Berlinguer sul delitto di Garlasco. Ieri martedì 30 settembre 2025 a È sempre Cartabianca si è tornati a parlare del caso dell’omicidio di Chiara Poggi e degli ultimi sviluppi delle indagini, che hanno subito un forte scossone con l’apertura della nuova inchiesta su Mario Venditti da parte della Procura di Brescia. I misteriosi flussi di denaro della famiglia Sempio hanno fatto pensare all’ipotesi di ‘corruzione in atti giudiziari’ e l’ex pm che archiviò le indagini su Andrea nel 2017 è finito nell’occhio del ciclone, così come tutta la fiducia degli italiani nella giustizia. Nella puntata di ieri del talk show di Rete 4 è intervenuto sulla questione anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis sull’ipotesi corruzione

Nella puntata di ieri martedì 30 settembre 2025 in prima serata su Rete 4 di È sempre Cartabianca – come anticipato – è stato dedicato un importante blocco al delitto di Garlasco, attorno al quale si è infiammato nuovamente il dibattito dopo l’apertura della nuova inchiesta della Procura di Brescia su Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che archiviò le indagini su Andrea Sempio nel 2017. Sulla questione è intervenuto anche Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, riflettendo sull’ipotesi lanciata da Bianca Berlinguer (e non solo) che i soldi prelevati dalla famiglia Sempio fossero destinati agli avvocati – forse pagati in nero – e non alla ‘corruzione’ dell’ex pm. "L’ex procuratore aggiunto è la persona più innocente di tutti, fino a prova contraria. Se io devo andare dal dentista e non ho soldi, e i miei familiari mi aiutano, se devi dare 40mila euro man mano che paghi ti aiutano. Li sono arrivati 43mila euro tutti in una volta. Poi sentiamo questi tre avvocati, mi sembra che qualcuno abbia detto che non ha preso nulla" ha spiegato De Rensis, aggiungendo di essere in attesa soprattutto dei risultati delle nuove analisi che sembrano destinate a ribaltare completamente le indagini: "Io mi aspetto che le risultanze della professoressa Cattaneo e l’indagine di Brescia ci daranno delle verità completamente diverse. E stiamo vedendo in questi giorni delle evoluzioni".

L’allarme di Bianca Berlinguer: "Dispiace per i genitori…"

Anche Alessandra Viero ha detto la sua sulla nuova inchiesta bresciana, lanciando l’allarme su uno scenario che – se confermato – potrebbe generare un’enorme sfiducia degli italiani nella giustizia: "Se ci fosse stata è chiaro che nel patto di giustizia con gli italiani si apre una voragine. Ma è credibile che un magistrato, con lo stipendio che ha, si faccia corrompere per 20/30mila euro? Il buonsenso direbbe di no e io mi auguro che sia così perché siamo garantisti. Ma è chiaro che delle domande ce le facciamo" ha dichiarato la conduttrice, sostenuta da Bianca Berlinguer ("Quando senti 20/30mila euro per pagare gli avvocati qualche dubbio ti viene"), la quale è poi sbottata mettendo fine alle discussioni: "Davvero dispiace per i genitori di Chiara, dover rivivere la morte della figlia ogni giorno. Ma potrebbero esserci altri colpi di scena importanti".

