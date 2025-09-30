Delitto di Garlasco, i nuovi esami destinati a ribaltare le indagini: “Quadro diverso dal 2007”. E De Rensis attacca: "Errori e orrori" Stando alle ultime indiscrezioni le analisi condotte dalla professoressa Cattaneo porterebbero a conclusioni molto differenti sull’omicidio di Chiara Poggi

Le indagini sul delitto di Garlasco sono vicine a una nuova svolta. Dopo il nuovo BPA presentato dal Ris di Cagliari, infatti, anche gli esami condotti dalla professoressa Cattaneo potrebbero riscrivere completamente la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. Come raccontato oggi in tv a Mattino Cinque, infatti, stando alle prime indiscrezioni trapelate i risultati delle analisi porterebbero a un "quadro diverso" rispetto a quello dell’autopsia del 2007. La reazione dell’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, non si è fatta attendere. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le nuove analisi destinate a riscrivere la storia

Proprio come pronosticato da Antonio De Rensis poche settimane fa, le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e si sta rivelando autunno bollente per quanto riguarda il caso Chiara Poggi. Tra nuovi scenari e ribaltoni, infatti, la tragica storia di quel 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli potrebbe essere riscritta. A pochi giorni dall’apertura della nuova inchiesta sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti (colui che archiviò le indagini su Andrea Sempio) e sull’ipotesi di corruzione della famiglia Sempio, le indagini della Procura di Pavia potrebbero andare incontro a un nuovo ‘scossone’. Sono infatti in arrivo gli esiti delle analisi condotte dalla professoressa Cristina Cattaneo, consulente tecnico incaricato lo scorso agosto di riesaminare tutti i reperti della scena del delitto.

"Secondo indiscrezioni confermate possiamo dire che le conclusioni di questo lavoro sembrano andare verso risultati diversi rispetto a quelli proposti dal medico legale Ballardini, che all’epoca si occupò dell’autopsia" ha rivelato l’inviato Emanuele Canta oggi martedì 30 settembre 2025 a Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Stando alle prime informazioni, dunque, il lavoro della professoressa Cattaneo (che ha analizzato tutti i dati a disposizioni comprese le fotografie, verificando anche la compatibilità tra l’arma o le armi utilizzate per uccidere Chiara Poggi) starebbe per disegnare un "quadro diverso" da quello del 2007. Si tratterebbe, insomma, di un clamoroso punto di svolta, anche e soprattutto dopo la nuova BPA presentata dal Ris di Cagliari che già aveva parlato di una "dinamica completamente diversa".

La reazione di Antonio De Rensis a Mattino Cinque

Intervenuto nella puntata di oggi di Mattino Cinque, anche Antonio De Rensis ha commentato ‘a caldo’ la notizia. "Con tutta la prudenza nel rispetto del lavoro della professoressa Cattaneo, che è un’eccellenza europea e non solo italiana, rimarrei sorpreso se confermasse tutto ciò che è emerso dall’orribile indagine di Vigevano, piena di errori e orrori" ha ribadito l’avvocato di Alberto Stasi, che è pronto ai nuovi scenari che si potrebbero delineare: "Spero e confido che le risultanze della professoressa Cattaneo siano diverse".

