Garlasco, il ‘nuovo’ Dna che fa pensare a due (o più) killer: la riesumazione del corpo di Chiara dirà la verità. Le ultime news in tv I nuovi dettagli emersi potrebbero portare la Procura di Pavia a chiedere la proroga per l’incidente probatorio: gli ultimi sviluppi delle indagini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco si ‘complica’. Le indagini dopo la riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi sono entrate nel vivo e sono subito emersi nuovi (e potenzialmente decisivi) dettagli destinati a fare discutere. Il ‘nuovo’ Dna che fu rinvenuto sulle unghie di Chiara – ma mai preso in considerazione nelle prime indagini – potrebbe infatti già ribaltare tutto. Ecco perché, stando a quanto riportato da Il Giorno, sarebbe stata richiesta una proroga per l’incidente probatorio. Stasera si parlerà del caso Garlasco e di tutti gli ultimi sviluppi anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, il ‘nuovo’ Dna e la riesumazione del corpo di Chiara Poggi

Le indagini sul giallo di Garlasco continuano e il mistero intorno all’omicidio di Chiara Poggi s’infittisce. Nell’incidente probatorio si è infatti ripartiti da alcune tracce biologiche raccolte nel 2007 da un tampone sul pollice della mano destra di Chiara Poggi. Al tempo non fu possibile attribuire il materiale genetico, che non fu però mai analizzato appieno. Oggi la genetista Denise Albani, nominata dal Gip di Pavia, è al lavoro su questo ‘nuovo’ Dna che potrebbe ribaltare le indagini, L’ennesima ‘svista’ di questo complicato caso potrebbe infatti clamorosamente rivelare l’identità di più colpevoli, dal momento che si fa sempre più concreta la pista di due o più killer. La riesumazione del corpo di Chiara Poggi, al momento, è tutt’altro che escludere per permettere al nuovo consulente tecnico Cristina Cattaneo di fare chiarezza una volta per tutte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In ballo, insomma, ci sono dettagli tutt’altro che di poco conto e non sarà facile dare un volto e un nome all’assassino; stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, ieri ci sarebbe stato un incontro online tra i periti incaricati per l’incidente probatorio per un aggiornamento sullo stato dei lavori e sarebbe stato deciso di chiedere al Gip una proroga dei tempi (erano 90 giorni dal conferimento dell’incarico, risalente al 16 maggio). L’udienza prefissata al 24 ottobre potrebbe dunque slittare.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco a Zona Bianca: le anticipazioni

Stasera si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco anche a Zona Bianca, dove verranno analizzati tutti gli ultimi sviluppi del caso. Nella prima serata di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi verrà dedicato ampio spazio anche ai conflitti di Gaza e Ucraina, con un focus sull’influenza del Presidente USA Donald Trump nella geopolitica mondiale. Spazio anche un approfondimento sui rincari che hanno messo in ginocchio i turisti italiani per tutta l’estate.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 3 settembre 2025)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv. Appuntamento su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

Potrebbe interessarti anche