Delia, lo sfogo choc dopo il ‘caso’ Bella Ciao: “Ho ricevuto minacce di morte". Ma il nuovo album Sicilia Bedda è un 'chicca' La cantante di 'Al mio paese" ha raccontato in una recente intervista le aggressioni social subite dopo lo scivolone (involontario) al Concertone del Primo Maggio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Delia Buglisi non ci sta. Lo racconta con amarezza in un’intervista a Vanity Fair, nonostante la gioia per l’uscita, oggi, del suo album "Sicilia Bedda". La cantante finalista di X Factor 2025 è da settimane sulla cresta dell’onda anche grazie al singolo condiviso con le colleghe Levante e Serena Brancale, "Al mio paese". Un inno alle radici del Sud che si candida a hit dell’estate, ma non cancella il dolore di Delia per gli attacchi subìti dopo il Concertone del Primo Maggio 2026. Quando, senza intenzioni divisive, si era permessa di sostituire la parola ‘partigiano’ nell’inno alla Resistenza "Bella Ciao". Ecco i dettagli.

Delia, lo sfogo amaro dopo il ‘caso’ Bella Ciao

E così ci risiamo. L’ennesima pioggia di commenti odiosi ha travolto una giovane artista, Delia Buglisi, che per questo si è vista costretta a prendere le distanze dai social per qualche tempo. Lei stessa lo ha raccontato con estrema trasparenza nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, in occasione dell’uscita oggi, 3 luglio 2026, del suo album "Sicilia Bedda". "Le intenzioni che avevo", ha spiegato, "erano super nobili e belle. Mi dispiace che il mio messaggio sia stato frainteso. Non volevo assolutamente mancare di rispetto alla Resistenza, ma proprio per niente ai partigiani. Alcune persone pensavano che avessi paura a dire questa parola e lo nego assolutamente. Mi dispiace tantissimo perché era proprio tutto il contrario di quello che volevo ottenere. Il mio era un messaggio di pace, di umanità, non era assolutamente politica, era proprio una riflessione umana. Poi ne è seguita una shitstorm grandissima".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E tutto questo perché al Concertone Delia aveva ‘osato’ sostituire la parola "partigiano" con "essere umano", durante la canzone "Bella Ciao". "Ci sono state tante persone molto pesanti", ha aggiunto l’artista, "ho ricevuto minacce di morte, si è andati verso un territorio di odio che non era proprio messo in conto. Mi sono affidata alla mia buona fede, mi sono guardata dentro e ho disinstallato i social perché era diventata una cosa fuori controllo. Siamo tutti sotto questo cielo ed è giusto esprimersi, però da qui allo scadere nella cattiveria c’è una bella differenza e questo mi è veramente dispiaciuto. L’attacco non era più verso ciò che avevo fatto ma verso la mia persona".

Il nuovo album di Delia ‘Sicilia Bedda’ e le date del tour

Tornata ormai sui social, Delia oggi riparte dalla sua musica. E lo fa con l’album attesissimo "Sicilia Bedda", un debutto discografico che si inserisce sull’onda del successo clamoroso di "Al mio Paese", e prova a definire il perimetro d’azione ‘artistico’ della cantante all’inizio della sua carriera. Nel suo disco Delia traccia un legame forte con la terra d’origine, puntando su sonorità mediterranee ma al tempo stesso attuali, e su un utilizzo poetico del dialetto siciliano.

Al centro dei suoi pezzi ci sono le donne libere, vere, determinate, e i temi della memoria e delle radici. Ecco la tracklist completa con le 11 canzoni dell’album (compreso il singolo già pubblicato "Al mio paese"):

TANGO DI PASSIONE

RUM E CIOCCOLATA con FIAT131

SICILIA BEDDA

AL MIO PAESE con Serena Brancale e Levante

FIMMINA

LIBERA

NINNA NANNA NATÌA

ZITTA E MUTA

CLEOPATRA

BÉSAME MUCHO con Serena Brancale e Gregory Porter

CU TI LU DISSI.

Intanto il Sicilia Bedda Tour di Delia continuerà a luglio e agosto in giro per l’Italia, con le seguenti date:

10 luglio 2026 – Taormina , Teatro Antico

2026 – , Teatro Antico 30 luglio 2026 – Ragusa , Piazza Libertà

31 luglio 2026 – Porto Recanati , Arena Beniamino Gigli

02 agosto 2026 – Marinella di Selinunte , Parco Archeologico di Selinunte – Tempio di Hera

07 agosto 2026 – Termoli , Teatro Verde

11 agosto 2026 – Diamante, Teatro dei Ruderi di Cirella.

Potrebbe interessarti anche