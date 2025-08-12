Deeper, Tom Cruise ‘nei guai’: cancellato il film subacqueo con Ana de Armas. Come mai e cosa succede ora L'attore americano era da tempo in trattative con Hollywood per una pellicola ad alto tasso di adrenalina. Ma un dettaglio avrebbe fatto saltare l'accordo. Ecco i particolari.

Niente da fare per il kolossal Deeper con Tom Cruise e Ana de Armas. I due attori, di recente ‘beccati’ mano nella mano, avrebbero dovuto partecipare a una pellicola adrenalinica ambientata nelle profondità oceaniche. Un film studiato ad hoc per la star Cruise, già pronto a stunt impensabili nel ruolo di un astronauta caduto in disgraziata. A quanto pare, però, le trattative tra l’attore e gli Studios si sono arenate. E ora il progetto, già in fase avanzata di preparazione, sembra destinato all’oblio. Vediamo di seguito tutti i dettagli sulla storia.

Tom Cruise, niente da fare per il kolossal Deeper con Ana de Armas

Deeper, il thriller subacqueo che avrebbe dovuto coinvolgere Tom Cruise e Ana de Armas, si è arenato dopo mesi di voci e indiscrezioni. Diretto da Doug Liman e co-prodotto dall’attore di Mission Impossibile, il film ruota attorno alla storia di un ex astronauta (interpretato da Cruise) deciso a calarsi nell’oceano per esplorare una fossa misteriosa. A seguire, l’incontro del protagonista con una forza sconosciuta prometteva scene action ad altissimo tasso di adrenalina. Ma pare che l’accordo per girare la pellicola non sia arrivato.

La Warner Bros., inizialmente, c’era: sviluppo avviato, pre-visualizzazione costosa già in lavorazione, una base numerica proposta attorno ai 200 milioni di dollari. Ma il passo successivo è mancato. Cruise ha spinto l’asticella a 275 milioni. E lo studio hollywoodiano, dopo settimane di negoziati, ha fissato un tetto massimo: 230 milioni. Una cifra enorme, certo, ma non abbastanza per l’attore-produttore americano. E così il progetto si è fermato sul più bello.

Il flop di Cruise al botteghino e il futuro del nuovo kolossal

Lo stop al kolossal va letto, tra l’altro, in un contesto hollywoodiano meno propenso al rischio rispetto a qualche anno fa. Anche perché il risultato deludente di Mission: Impossible – Dead Reckoning – un film arrivato a costare intorno ai 400 milioni e rientrato con margini più stretti del previsto – ha diminuito di molto il potere contrattuale di Cruise. E in più, con la concorrenza dello streaming in agguato e la volatilità ormai inevitabile del box office, la parola d’ordine nel cinema è in ogni caso sostenibilità.

Insomma, se la visione è ambiziosa, il budget dev’essere gestibile. Da qui la linea dura della Warner. E da qui, anche, i tentativi – finora infruttuosi – di riaprire le trattative per il film con altri partner. Si parlava di un contatto con la Universal, ad esempio, ma sul tavolo è rimasto lo stesso nodo: quella distanza economica che nessuno ha (ancora) voluto colmare.

Resta poi un lato umano quasi beffardo, in questa storia. Cruise e Ana de Armas avevano già attraversato mesi di preparazione fisica e tecnica per le riprese subacquee previste dal film, con training pensati al millimetro. Tutto accantonato, adesso. Ma non è detto che Deeper sia davvero ‘morto’ sul piano creativo: potrebbe riemergere con un co-finanziatore disposto a coprire il gap, oppure riformulando scala e ambizioni – meno riprese reali in profondità, più VFX, e un calendario compresso. Ma il senso dell’operazione, così come l’aveva immaginata Cruise, stava proprio nell’assenza di compromessi. E stavolta il compromesso non è stato trovato.

