Death by Lightning su Netflix: il delitto che sconvolse la Casa Bianca in questa serie Tv da scoprire

La nuova miniserie Netflix racconta la tragica storia del Presidente James Garfield e del suo assassino, tra follia, politica e un’America in ricostruzione.

Death by Lightning: la serie tv sul delitto che sconvolse la Casa Bianca in streaming su Netflix
Netflix

Netflix riporta in vita una pagina dimenticata della storia americana con Death by Lightning, miniserie in quattro episodi che ripercorre il breve e tormentato mandato di James Garfield, ventesimo Presidente degli Stati Uniti, e il suo tragico incontro con Charles Guiteau, un uomo accecato dal fanatismo e dall’ambizione.

Un Presidente dimenticato e un assassino

Ambientata in un’America ancora divisa dopo la Guerra Civile, la serie mostra un Paese in cerca di identità e giustizia. Garfield (interpretato da Michael Shannon) appare come un uomo idealista e onesto, deciso a costruire una nazione più equa e a sostenere i diritti civili. Il suo sogno, però, si scontra con una classe politica corrotta e con il risentimento di chi teme il cambiamento. Dall’altra parte, Matthew Macfadyen dà volto e inquietudine a Guiteau, personaggio fragile e delirante che si convince di essere parte del destino del Presidente. Quando Garfield non riconosce il suo presunto "talento politico", la delusione si trasforma in odio, fino a culminare nell’attentato che cambierà la storia.

Il 2 luglio 1881, Charles Guiteau entrò nella stazione ferroviaria di Washington e sparò due colpi alle spalle del Presidente Garfield. Il gesto, motivato da un delirio di protagonismo e vendetta, segnò uno dei momenti più cupi della politica americana.

Il fanatismo di Charles Guiteau e la tragica fine di Garfield

Guiteau, cresciuto in una famiglia instabile e con una mente già fragile, aveva cercato per tutta la vita un riconoscimento sociale, passando da una setta religiosa alla politica. Credeva che l’elezione di Garfield gli avrebbe finalmente dato un posto nel mondo. Quando il Presidente lo respinse, la sua ossessione si trasformò in violenza.

Garfield non morì subito. Sopravvisse per oltre due mesi, vittima non solo dei proiettili ma anche delle cure mediche inadeguate dell’epoca. I medici, ignorando le nuove scoperte sulla sterilizzazione, peggiorarono la situazione con infezioni fatali. Lo stesso Alexander Graham Bell tentò invano di localizzare il proiettile con un rudimentale metal detector. Il Presidente spirò il 19 settembre 1881, lasciando dietro di sé un Paese sconvolto e una lezione crudele sulla fallibilità umana.

Dove vedere Death by Lightning: episodi e durata

Death by Lightning è disponibile in streaming su Netflix. La miniserie si compone di quattro episodi della durata di circa un’ora ciascuno, offrendo un intenso viaggio nel lato oscuro della storia americana. Tra dramma politico e tragedia umana, la serie si distingue per le straordinarie interpretazioni di Shannon e Macfadyen, che trasformano un capitolo dimenticato della storia in un racconto di inquietante attualità.

Programmi

