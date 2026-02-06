De Martino ribalta Gerry Scotti e svolta con Gilda D’Ambrosio: il retroscena sul conduttore di Affari Tuoi
Il game show di Rai 1 batte Canale 5 per la terza sera di fila, mentre il conduttore e l’amica speciale Gilda sembrano più uniti che mai.
Un periodo segnato dalle montagne russe per Stefano De Martino che, sa da un lato può vantare grandissimi successi dal punto di vista lavorativo, con Affari Tuoi in piena rimonta, dall’altro si è da poco ritrovato ad affrontare una delle più grandi tragedie della vita: la perdita dell’amato papà. Accanto a lui, però, ci sono persone che lo sostengono ogni giorno, proprio come l’amica speciale Gilda D’Ambrosio che, secondo molti, potrebbe in realtà essere ben più di una semplice amica. Il settimanale Oggi li identifica addirittura come "coppia collaudata": scopriamo di più.
Da Martino, Affari Tuoi supera Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna
Dopo un lungo periodo segnato dalla vittoria costante de La Ruota della Fortuna, sono già tre sere di seguito che Stefano De Martino e Affari Tuoi si confermano come la prima scelta del pubblico dell’access prime time. La puntata di ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026, ha raggiunto il 22,4% di share con 4 milioni e 887mila spettatori, mentre il game show di Canale 5 si è fermato un po’ prima, ovvero al 22,2% di share e 4 milioni e 845mila spettatori. Questa sera Scotti avrà modo di rimontare, dato che Affari Tuoi non andrà in onda per lasciare spazio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ma per le prossime puntate non è escluso che il trend a favore di De Martino possa continuare.
Stefano De Martino, la svolta con Gilda D’Ambrosio
Dal punto di vista della vita privata dell’amato conduttore di Affari Tuoi, le ultime indiscrezioni fornite dal settimanale Oggi confermano il rapporto sempre più stretto tra De Martino e l’amica speciale Gilda D’Ambrosio. Il legame tra i due dura ormai da molti anni, e tra le diverse donne che sono passate nella vita di Stefano De Martino, Gilda appare ormai l’unica vera costante. L’amica del cuore, quella persona speciale che rimane sempre e comunque, nonostante tutto.
La sintonia tra loro è talmente alta che c’è chi fatica a pensarli solamente come ottimi amici e continua a sostenere che tra De Martino e Gilda vi sia in realtà un grande amore. Di recente, il noto settimanale Oggi li ha immortalati insieme per Milano. Il conduttore sarebbe passato a prendere Gilda con la sua auto per andare a cenare in un ristorante di lusso e, successivamente, "sparire nella notte", come sottolineato dal magazine. Tra sguardi complici e mani che si accarezzano, Oggi li definisce ormai come una "coppia collaudata" e più unita che mai.
