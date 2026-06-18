De Martino tartassato dai Mondiali, Affari Tuoi salta anche stasera (e non solo). A sorridere è solo Gerry Scotti
Una settimana più che dimezzata per il game show di Rai 1, tra stop continui e concorrenza sempre più agguerrita, e l'impossibilità di costruirsi una programmazione solida.
Per Affari Tuoi non è probabilmente un periodo semplice. La programmazione delle ultime settimane, e in particolare di quella attuale, sta mettendo a dura prova la continuità del celebre gioco dell’access prime time di Rai 1, costretto a fare spazio alle partite dei Mondiali di calcio e a convivere con una serie di cancellazioni che stanno inevitabilmente incidendo anche sugli ascolti. Ecco cosa accadrà al programma di Stefano De Martino nei prossimi giorni.
Affari Tuoi si ferma giovedì 18 giugno (e non solo): il calendario del gioco dei pacchi su Rai 1
Quella che si sta concludendo è infatti una settimana particolarmente complicata per il programma. Dopo aver già saltato gli appuntamenti di lunedì e martedì, il game show è tornato regolarmente in onda soltanto mercoledì, per poi fermarsi nuovamente questa sera. Una situazione che rende la presenza del programma sul palinsesto discontinua e che rischia di disorientare una parte del pubblico abituale. Il problema principale non riguarda soltanto l’assenza del programma in alcune serate, ma soprattutto la mancanza di una collocazione stabile. Il pubblico televisivo tende infatti ad affezionarsi a un appuntamento quotidiano preciso e le continue interruzioni finiscono inevitabilmente per modificare le abitudini degli spettatori. In questa settimana, di fatto, Affari Tuoi andrà in onda soltanto mercoledì e sabato, mentre negli altri giorni lascerà spazio agli incontri dei Mondiali di Calcio 2026. Una situazione che sta favorendo indirettamente la concorrenza, in particolare La Ruota della Fortuna, che può invece contare su una presenza costante nel palinsesto. La trasmissione condotta da Gerry Scotti sta beneficiando di questa maggiore regolarità e la continuità rappresenta un vantaggio tutt’altro che trascurabile.
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Il calendario dei prossimi giorni per Affari Tuoi e i Mondiali di Calcio 2026
Nei prossimi giorni la situazione per Affari Tuoi resterà piuttosto movimentata. Ecco il calendario aggiornato:
- Giovedì 18 giugno: Affari Tuoi non va in onda a causa della partita Svizzera-Bosnia
- Venerdì 19 giugno: Affari Tuoi non va in onda a causa della partita Usa-Australia
- Sabato 20 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda a causa della partita Belgio-Iran
La sfida estiva con La Ruota della Fortuna non promette bene
Nonostante le difficoltà del momento, il percorso stagionale di Affari Tuoi è già definito. Il programma resterà in onda fino al prossimo 19 luglio, data che segnerà la conclusione dell’attuale edizione. Successivamente Rai 1 proporrà nella fascia dell’access prime time L’Eredità. Una scelta che consentirà alla rete di mantenere un game show nel proprio slot più strategico anche durante il periodo estivo. Sul fronte Mediaset, invece, non sono previste interruzioni di rilievo: La Ruota della Fortuna continuerà regolarmente la propria programmazione per l’estate, consolidando così la propria presenza quotidiana e cercando di sfruttare al massimo le occasioni offerte dalle frequenti assenze del principale concorrente.
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