De Martino ha già scelto il suo ‘socio’ al Festival (ma occhio al ribaltone Amadeus): cosa succede A quanto pare, l'ad Rai Giampaolo Rossi sarebbe pronto a puntare forte sull'ex ballerino. Che a sua volta avrebbe già pronto il nome del direttore artistico 2027.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Dopo il definitivo no di Carlo Conti a guidare Sanremo anche nel 2027, la corsa alla conduzione del prossimo Festival entra nel vivo. E mentre stamattina circolava l’indiscrezione, ancora da confermare, sulla scelta di Conti di indicare Savino come suo successore, nel pomeriggio è arrivato un altro retroscena inatteso. E questa volta il protagonista sarebbe Stefano De Martino. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Stefano De Martino, l’endorsement Rai per Sanremo

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, avrebbe già preso la sua decisione. Il conduttore di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino. Una scelta che arriva mentre il ballerino napoletano è al timone di Affari Tuoi, programma in piena ascesa ma impegnato in un testa a testa (spietato) con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il ballerino", sottolinea però Candela, "stimato da Fratelli d’Italia, non ha alcuna esperienza sul fronte musicale, non ha mai condotto un prime time su Rai1 e ‘Affari Tuoi’ è alle prese con il fenomeno ‘La Ruota della Fortuna’". Tutti dettagli che potrebbero giocare a sfavore per De Martino. Ma che non sembrano spaventare più di tanto la dirigenza Rai.

La ‘scelta’ di De Martino per la direzione artistica

La vera novità riguarda però il nome che De Martino avrebbe già individuato come direttore artistico e musicale della prossima edizione del Festival. Stando sempre a Dagospia, si tratterebbe del manager dei Måneskin Fabrizio Ferraguzzo, già noto per il suo ruolo di direttore musicale a X Factor Italia. Senza dubbio quello di Ferraguzzo sarebbe un colpo da maestro per De Martino, considerando il successo planetario della band romana e la capacità di Ferraguzzo di intercettare i gusti di un pubblico giovane e internazionale. Ma al di là delle possibili voci, restano ancora parecchi dubbi da sciogliere.

I dubbi interni e l’ipotesi Amadeus

Al momento, infatti, all’interno della Rai non tutti sarebbero allineati sulla scelta di De Martino. E anche nel mondo discografico vi sarebbero parecchie perplessità: il conduttore infatti non ha alcuna esperienza sul fronte musicale, non ha mai condotto un prime time su Rai 1 al di fuori di Affari Tuoi e il suo legame con la musica è praticamente inesistente.

Per questo motivo, una parte consistente di Viale Mazzini (e del settore discografico) starebbe ‘spingendo’ per un ritorno a Sanremo di Amadeus. Il conduttore che ha trasformato il Festival, portando ascolti record e rinnovando completamente il format, farebbe felici parecchi addetti ai lavori. Visti però i pessimi rapporti con i vertici Rai, c’è anche chi ritiene più realistico puntare su Antonella Clerici, scelta che garantirebbe sicurezza e professionalità, oltre a un legame affettivo consolidato con il pubblico. In ogni caso, la decisione definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare.

Potrebbe interessarti anche