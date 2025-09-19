De Martino si 'elimina' da Canale 5, l’ospitata (registrata) non andrà più in onda: perché ha detto no
Il presentatore di Affari Tuoi non apparirà nel corso del concerto evento di Sal Da Vinci, in programma per il 25 settembre prossimo. E il motivo è nel suo contratto.
L’attesa apparizione di Stefano De Martino al grande concerto evento di Sal Da Vinci, a Piazza Plebiscito, non sarà trasmessa su Canale 5. E a quanto pare la ‘colpa’ non sarebbe da imputare a Mediaset, ma a una scelta precisa fatta dal conduttore partenopeo. Per questo, c’è già chi legge nello ‘sgarbo’ di De Martino una conseguenza della lotta in corso tra Rai e Mediaset, nell’eterna diatriba per il pre-serale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ma la spiegazione potrebbe essere molto più semplice (e meno ‘divisiva’) di così. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
De Martino, il ‘no’ a Canale 5 per il concerto di Sal Da Vinci
Giovedì 25 settembre, Canale 5 proporrà in prima serata il concerto celebrativo di Sal Da Vinci, con una trafila di ospiti d’eccezione: da Paolo Bonolis a Gigi D’Alessio, passando per il monumentale Renato Zero. Tra questi, avrebbe dovuto esserci anche Stefano De Martino. La sua performance, come segnalato da Gabriele Parpiglia, era prevista e addirittura registrata insieme agli altri contributi degli artisti, pronta per finire nel montaggio finale acquistato direttamente da VivoConcerti e confezionato per il pubblico di Canale 5.
Ma al momento di chiudere il prodotto per la messa in onda, un dettaglio formale ha cambiato le carte in tavola. Stefano De Martino, stando alle indiscrezioni raccolte dietro le quinte, non avrebbe firmato la liberatoria necessaria a Canale 5. Il motivo? Il conduttore e showman partenopeo è attualmente legato da un vincolo di esclusiva con la Rai, che gli consente solo in casi specifici di partecipare a trasmissioni Mediaset grazie a precise deroghe.
Continua lo scontro tra Rai e Mediaset per il preserale
Si aggiunge così un nuovo capitolo al ‘battibecco’ tra le due emittenti, Rai e Mediaset, già acceso dal confronto serrato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Va sottolineato, però, che quanto accaduto con De Martino potrebbe non essere direttamente collegato allo scontro degli ultimi mesi: le logiche contrattuali in Rai sono storicamente molto rigorose, e il clima acceso tra le reti ha solo amplificato l’interesse attorno a ogni movimento di talenti e conduttori.
Nessuna congiura, dunque, nella ‘scomparsa’ di De Martino dal mega spettacolo su Canale 5. Semplice questione di burocrazia televisiva. E anche se il pubblico avrebbe voluto godersi l’ex di Belen sul palco di Piazza Plebiscito, il suo contratto parla chiaro. Resterà fuori dalla trasmissione che celebra Sal Da Vinci, con buona pace dei fan e degli amanti del conduttore Rai.
