De Martino e Scotti nei guai: perché il ritorno di Casa a Prima Vista è un (grosso) problema

I conduttori di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dovranno fare i conti da stasera con la nuova stagione del cult immobiliare su Real Time. E non sarà una passeggiata.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La battaglia nell’access prime time non conosce tregua. Se finora Stefano De Martino e Gerry Scotti si sono contesi senza rivali lo scettro della fascia pre-serale, da stasera torna in campo un terzo protagonista che potrebbe farli sudare freddo. Casa a Prima Vista riparte infatti su Real Time, ogni giorno alle 20.30, con 70 nuovi episodi e la stessa formula che negli anni ha già dimostrato di saper sconvolgere gli equilibri delle reti generaliste. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Il ritorno del cult immobiliare Casa a Prima Vista

Il programma che ha trasformato agenti immobiliari in vere e proprie star della tv è pronto a tornare. Da questa sera, su Real Time, la nuova stagione di Casa a Prima Vista ripartirà dal cast confermatissimo composto da Ida, Gianluca e Mariana (a Milano), Nadia, Corrado e Blasco (a Roma), e Moira, Nico e Matteo in Toscana.

La nuova edizione allargherà ulteriormente il ‘perimetro geografico’ dello show. Oltre alle tre location collaudate, ci saranno anche incursioni in Piemonte, Trentino, a Pesaro e in alcune zone periferiche di Roma. Non mancheranno poi graditi ritorni come quelli di Lorenzo Magni, Damiano Gallo, Natalina Liguori, Edoardo Tommasi e Yasemin Baysal. E la new entry Giorgia Chiaverini impegnata sul ‘fronte’ romano.

Tra le novità più attese, la puntata speciale Milano vs Roma, in cui i due trii si sfideranno per la prima volta l’uno contro l’altro in un territorio neutrale, il Trentino, rendendo la competizione ancora più accesa del solito.

La minaccia per De Martino e Scotti

Ma se il ritorno di Casa a Prima Vista è una bella notizia per gli appassionati, lo stesso non si può dire per i ‘re’ dell’access prime time Stefano De Martino e Gerry Scotti. Lo show di Real Time, che andrà in onda proprio in concomitanza con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, nella scorsa stagione aveva registrato puntate record sfiorando i 900mila spettatori con il 4,5% di share.

Se la nuova edizione dovesse replicare o superare questi risultati, la sfida quotidiana tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna diventerebbe improvvisamente una battaglia a tre. De Martino e Scotti, già impegnati in un testa a testa serrato che negli ultimi mesi ha visto prevalere il conduttore di Rai 1, dovranno fare i conti con un programma che ha dimostrato di saper sottrarre pubblico alle reti maggiori con una formula collaudata e un pubblico fedelissimo. E il risultato finale non è affatto scontato.

