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De Martino, la scelta drastica sulla barca dedicata al figlio Santiago: c’entra (anche) Belen, il retroscena

Non c'è pace per Stefano De Martino, sempre al centro del gossip: secondo rumor, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe venduto la barca con la scritta Santiago

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Un’imbarcazione conosciuta, un gruppo di persone con i calici alzati pronto a festeggiare la nuova "Lions" e una scritta a fare da didascalia al video diventato virale su TikTok: "L’ex barca di Stefano De Martino". Nelle ultime ore sta girando sui social un filmato che ha subito catturato l’attenzione degli utenti e sta facendo il giro il web per un motivo preciso: i fan del conduttore di Affari Tuoi si sono resi conto che manca qualcosa, un dettaglio difficile da individuare per chi non segue il gossip. E in questa indiscrezione, che sta facendo impazzire i social, c’entra anche Belen Rodriguez, l’ex moglie di De Martino e madre del piccolo Santiago, loro figlio.

Stefano De Martino e il dettaglio sulla barca: dov’è ‘Santiago’?

Ore di fuoco per i fan di Stefano De Martino che stanno cercando di capire perché sulla barca del conduttore, dedicata al piccolo Santiago, non compare più il nome del figlio, prima inciso sulla poppa del mezzo di navigazione e ora sostituito con "Lions". È questo il dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento dei fan, che adesso, curiosissimi di natura, si chiedono il motivo di tale scelta. Stefano ha venduta la sua barca?

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Secondo l’ultima indiscrezione del giornalista Gabriele Parpiglia, diffusa tramite la sua newsletter, "Nel 2019 De Martino aveva commissionato l’imbarcazione a Stanislao Esposito", uno dei pochi maestri artigiani a "costruire ancora gozzi sorrentini secondo la tradizione", quindi usando "legni pregiati, lavorazione interamente artigianale e nessuna scorciatoia". E ha aggiunto: "Il valore stimato era tra i 250 e i 300mila euro, ma in questo caso il prezzo passa in secondo piano". Poi il giornalista ha spiegato anche il motivo della poca importanza del valore della barca in questo caso: "Ciò che conta davvero è il nome scelto allora: Santiago, come il figlio avuto con Belén Rodríguez, inciso a poppa in modo ben visibile, quasi a voler raccontare a tutti la storia che quella barca portava con sé".

La ‘conferma’ della vendita della barca di De Martino sui social

Sempre secondo Parpiglia, Stefano De Martino avrebbe venduto la sua barca, ma non perché gestirla tra Milano e Roma era diventato troppo difficile (l’imbarcazione è ormeggiata a Napoli), ma perché rappresentava l’ultimo simbolo rimasto di un legame ormai chiuso da anni, quello del conduttore con la showgirl Belen Rodriguez. Una scelta drastica, quella di vendere la barca, che il giornalista ha evidenziato con queste parole: "Stefano aveva provato a tenerla, ma una barca che si chiama come tuo figlio, comprata mentre eri ancora sposato con sua madre, non diventa mai davvero altra cosa. Rimane sé stessa". Nonostante i fan siano scettici, l’uomo che ha pubblicato il video, tra i commenti sotto il suo post su TikTok, ha confermato che è proprio "l’ex barca di Stefano De Martino". Ma finché non sarà lo stesso conduttore di Affari Tuoi a confermare la notizia della vendita, è meglio prendere questo rumor con le pinze.

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