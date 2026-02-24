De Martino a Sanremo 2027, “agitazione dietro le quinte”: la cena segreta e la rivoluzione post Carlo Conti (che non ci sta) Sanremo 2026 deve ancora iniziare, ma le prime ipotesi sul futuro della kermesse sono già emerse, con De Martino in pole position: scopriamo di più.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 Carlo Conti ha già sottolineato più volte che questo sarà il suo ultimo Festival. Davanti a questo, i vertici Rai si sarebbero già messi all’opera per definire il suo successore, con Stefano De Martino che potrebbe avere tutte le carte in regola per essere il prossimo conduttore della kermesse. Da quanto rivelato da Dagospia, vi sarebbero già stati incontri segreti e cene organizzate ad hoc, mentre Carlo Conti, dal canto suo, sembrerebbe avere in mente un erede diverso: ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2027, il retroscena su De Martino: incontri segreti, cene e la ‘separazione delle carriere’

Sono mesi che il nome di Stefano De Martino aleggia nell’aria in merito alla futura conduzione del Festival di Sanremo. Di recente, anche il direttore generale Roberto Sergio si è in un certo senso ‘tradito’ giocando sul nome del Pube de Oro di TeleMeloni proprio da Fiorello, creando non poca agitazione tra i vertici Rai che hanno poi smentito il presunto scoop. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco arrivano però le indiscrezioni di Dagospia, secondo le quali De Martino avrebbe già avuto incontri segreti con i dirigenti Rai e quello che sarebbe già stato scelto proprio da lui come direttore artistico.

"A ottobre scorso al ristorante Piacere in via Oslavia a Roma hanno pranzato insieme Stefano De Martino, una persona del suo management, Fabrizio Ferraguzzo e un dirigente Rai. Incontri che si sono ripetuti in un ristorante al centro di Roma e nei giorni scorsi Ferraguzzo è stato avvistato al Teatro delle Vittorie dove si registra ‘Affari Tuoi’", riporta Dagospia. Secondo quanto emerso, De Martino avrebbe infatti in mente una separazione delle carriere per il prossimo Festival di Sanremo, che vedrebbe proprio lui in vesti di conduttore e Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, come direttore artistico. Una personalità molto nota nel settore anche per il ruolo di direttore musicale a X Factor. Insomma, nonostante la smentita della Rai, pare proprio che i movimenti interni per portare De Martino all’Ariston nel 2027 siano in corso.

De Martino verso Sanremo 2027, ma Carlo Conti non ci sta

In aggiunta a tutto questo, lo show ‘Mirror’ di cui si parla ormai da mesi sarebbe dovuto essere proprio una sorta di ‘antipasto’, una prova generale con De Martino alle redini e Ferraguzzo dietro le quinte. Al momento lo show sembrerebbe essere stato messo in stand by, ma la sola idea iniziale è un’ulteriore conferma della volontà della Rai di portare De Martino a Sanremo.

L’unico problema? L’attuale conduttore e direttore artistico Carlo Conti sembrerebbe avere idee differenti sul passaggio di testimone. Secondo le ultime indiscrezioni, Conti sarebbe infatti molto più propenso a lasciare il Festival nelle mani di Nicola Savino, già suo erede alla conduzione di Tali e Quali Show e conduttore del DopoFestival di Sanremo 2026. Tra gli altri nomi spiccano anche quelli di Antonella Clerici e Milly Carlucci, mentre l’ipotesi meno probabile rimane il ritorno di Amadeus.

