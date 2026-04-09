De Martino a Sanremo 2027, i nomi delle co-conduttrici: è ‘guerra’ tra regine Rai e Mediaset. Chi lo affiancherà
Stando agli ultimi rumor ci sarebbero due nomi in corsa per la prossima edizione del Festival: la scelta del nuovo conduttore e direttore artistico
È passato poco più di un mese dalla finale di Sanremo 2026 ma l’attesa per la prossima edizione del Festival è già altissima. Il motivo, ovviamente, è il passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino, con il conduttore di Affari Tuoi pronto a prendere le redini della kermesse per la prima volta in carriera. C’è tanta curiosità anche attorno a quelli che potrebbero essere i nomi delle co-conduttrici e dei co-conduttori; chi affiancherà De Dartino sul palco del teatro Ariston? Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero due volti storici della tv italiana (Rai da una parte e Mediaset dall’altra) in corsa. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.
Stefano De Martino: chi lo affiancherà al Festival di Sanremo 2027
Il Festival di Sanremo si prepara a entrare in una nuova era. Dopo il ‘pokerissimo’ di Amadeus e la doppietta di Carlo Conti (tornato a condurre la kermesse dopo 8 anni), infatti, sarà Stefano De Martino a guidare la storica manifestazione musicale. La curiosità, naturalmente, è tanta, anche e soprattutto considerato che per il conduttore di Affari Tuoi si tratta del debutto all’Ariston e un volto giovane come lui potrebbe portare effettivamente una ventata d’aria fresca al Festival della canzone italiana.
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I timori, invece, sono legati proprio all’inesperienza di De Martino, chiamato per la prima volta a condurre un evento di questa portata. Ecco perché fin dall’annuncio di Carlo Conti (che proprio nel corso dell’ultima edizione ha passato il testimone al collega) si è subito parlato di nomi che potrebbero ‘affiancare’ l’ex marito di Belén Rodríguez sia sul palco che dietro le quinte. Se per quest’ultimo ruolo si parla con sempre più insistenza di Fabrizio Ferraguzzo, per quanto riguarda i co-conduttori e le co-conduttrici c’è ancora tanta incertezza. Si è ovviamente parlato degli amici di sempre, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, così come di Herbert Ballerina e anche di Brenda Lodigiani.
Tra le ipotesi ci sono però anche nomi di spessore che vantano già una grande esperienza sul palco del teatro Ariston. Tramontata (forse) la pista che porta a Francesca Fagnani, secondo il settimanale Diva e Donna sarebbe una corsa a due tra Antonella Clerici e Maria De Filippi. "Stefano conteso tra De Filippi e Clerici. È guerra tra Maria e Antonella per affiancarlo a Sanremo" si legge sul magazine, che ipotizza quindi uno ‘scontro’ tra un’icona Rai come Antonella Clerici e il simbolo Mediaset Maria De Filippi, che ad Amici ‘lanciò’ proprio De Martino.
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