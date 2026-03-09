De Martino a Sanremo 2027, Biagio Izzo svela: “Ci saremo anche noi, ma…”, il ruolo di STEP al Festival Il comico e amico del conduttore ha svelato il ruolo che potrebbe ricoprire nel Festival del prossimo anno. E intanto si delinea la 'squadra' che affiancherà Stefano.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Dopo la nomina ufficiale di Stefano De Martino a conduttore (e direttore artistico) di Sanremo 2027, cresce la curiosità su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston. E tra i nomi più citati c’è quello di Biagio Izzo, volto di STEP insieme ai Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina. L’attore comico ha però deciso di fare chiarezza in prima persona sulla sua eventuale presenza alle kermesse del prossimo anno. Ecco che cosa ha detto in dettaglio.

De Martino a Sanremo 2027, le parole di Biagio Izzo

L’occasione è arrivata durante la conferenza stampa di Pechino Express, dove Izzo è uno dei concorrenti in gara nella prossima edizione in partenza il 12 marzo. Il comico napoletano ha parlato apertamente del suo possibile coinvolgimento a Sanremo 2027, distinguendo in maniera netta il piano personale da quello professionale.

"Siamo felici che farà Sanremo", ha detto a proposito dell’amico De Martino, "noi siamo suoi amici e saremo a Sanremo per supportarlo, dargli forza, stargli vicino". Poi la precisazione fondamentale: "Ma non so se saliremo sul palco dell’Ariston". E ancora: "Magari saliremo anche noi sul palco dell’Ariston. Ma se ce lo chiederà servirà un’idea originale, perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile. Se c’è un’idea ok, sennò saremo lì con lui per dargli forza".

Per Biagio Izzo sarebbe la prima volta in assoluto sul palco dell’Ariston, anche se il comico non pare avere fretta. L’amicizia che lo lega a De Martino, nata anni fa sul set di Made in Sud e consolidata dalle stagioni di Stasera tutto è possibile, potrebbe facilitare il suo ingaggio tra i protagonisti del prossimo Festival. Ma i giochi sono tutt’altro che chiusi.

Le prime indiscrezioni sul Festival di De Martino

Nel frattempo, Stefano De Martino non sta perdendo tempo. Intervenuto al Tg1, il presentatore ha raccontato di avere già iniziato a studiare la storia del Festival: "Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni". "Per scrivere una nuova pagina", ha poi aggiunto, "bisogna conoscere anche le precedenti. Una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e con molta energia. Ora si prepara il terreno e si prendono le prime decisioni, almeno per le cose che hanno una gestazione più lunga".

I vertici Rai hanno confermato che De Martino sarà supportato da un gruppo di esperti. Già ufficializzato è il nome di Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, come punto di riferimento sul versante musicale. Mentre secondo indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela, sarebbero stati individuati anche il regista e lo scenografo dell’evento: Luigi Antonini, già alla regia di X Factor, e Marco Calzavara per la scenografia. De Martino vorrebbe infine al suo fianco Fabio Di Iorio, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, già responsabile di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Ma su questo punto si attendono conferme.

