De Martino e Sanremo 2027, clima tesissimo: il fantasma di Belén e una vecchia ferita fanno infuriare il conduttore De Martino travolto dalle indiscrezioni a pochi passi da Sanremo: il peso del gossip e il nome di Belén tornano a dominare la scena

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Ancora grane per Stefano De Martino, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo annunciato sul palco dell’Ariston proprio da Carlo Conti. Il conduttore sta facendo un lavoro mirato a ‘ripulire’ il più possibile la sua immagine dal gossip che per anni lo ha accompagnato. Pare infatti che alcune ultime frecciatine da parte della sua ex-moglie Belén Rodriguez lo abbiano parecchio infastidito, ma adesso spunta un’indiscrezione che potrebbe rendere la sua operazione ancora più complessa.

L’ex di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi di Belén Rodriguez? "Lui l’ha presa malissimo"

Belén Rodriguez, quasi sicuramente, sarà la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Una nuova formula in esterna per il format, che nel 2008, le ha permesso alla showgirl di farsi conoscere e intraprendere il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Le puntate verranno registrate a partire da giugno nelle Filippine. Come inviato dovrebbe esserci Alvin e le puntate verranno montate e trasmesse a settembre in stile Temptation Island su Canale 5. Si parla già di possibili nomi nel cast e Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi svela un’indiscrezione pesante. Pare sia stata contattata Caroline Tronelli, la studentessa di 22 anni che ha avuto una storia con De Martino l’estate scorsa. La giovane è stata vittima della diffusione di video intimi con il conduttore Rai (le indagini sono ancora in corso). Dopo il fattaccio e la vicinanza al presentatore di Affari Tuoi, pare che Caroline voglia intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo. A gestirla è Paola Benegas, agente che all’inizio ha seguito anche i primi passi di Belén.

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Tronelli all’Isola del Famosi, "De Martino non l’ha presa bene": le ultime indiscrezioni

Sempre Dandolo su Oggi, parla anche della presunta reazione di Stefano de Martino. Dopo le frecciatine di Belén in svariate trasmissioni televisive, pare che il prossimo direttore artistico di Sanremo abbia imposto un veto: non vuole che la madre di suo figlio parli di lui e del Festival nei prossimi mesi. In quanto alla possibile partecipazione di Tronelli all’Isola e l’eventuale crossover con Belén, pare abbia reagito ancora peggio. Ulteriore chiacchiericcio nei mesi precedenti al suo debutto all’Ariston potrebbero intaccare l’integerrimo lavoro portato avanti fino a questo momento per il debutto a Sanremo. Ma non è tutto. Pare che allo showman non sia andata bene nemmeno la conduzione della Rodriguez, che tornerebbe a Mediaset con un ruolo da vera protagonista. Questo aprirebbe a sempre più interventi per promuovere il reality e parlare anche della sua vita privata.

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