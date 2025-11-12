De Martino oltre Affari Tuoi, ecco lo show musicale su Rai1: sarà l’antipasto verso Sanremo La rete ammiraglia starebbe pensando di proporre un nuovo show che potrebbe rivelarsi una prova generale per il buon De Martino: scopriamo di più.

Novità in arrivo per la rete ammiraglia che, secondo le indiscrezioni fornite da Affari Italiani, starebbe pensando di proporre un nuovo show musicale dopo il Festival di Sanremo 2026. Ma la notizia non finisce qui, perché tra i possibili conduttori spunta anche il nome di Stefano De Martino, attualmente alle redini di Affari Tuoi, che potrebbe utilizzare proprio questo nuovo progetto come ‘prova generale’ prima di approdare una volta per tutte alle redini del Festival della Canzone Italiana: scopriamo di più.

Rai 1, nuovo show musicale: il format che omaggia Pippo Baudo

Ebbene sì, tra i corridoi di Viale Mazzini starebbero girando importanti idee e ipotesi in merito alla messa in onda di un nuovo show musicale dopo il Festival di Sanremo 2026. "Il mondo su cui si poserebbe questo nuovo programma partirebbe da un format Rai di Pippo Baudo, ovvero Serata d’onore", rivela il portale Affari Italiani. Serata d’onore, nato come varietà primaverile benefico, è stato per molto tempo un programma televisivo di punta della Rai con ospiti internazionali e giovani talenti. Lo stesso Pippo Baudo lo aveva riproposto nel 2008 come uno show con puntate tematiche settimanali che metteva in competizione giovani talenti e presentava ospiti di spicco e momenti musicali d’intrattenimento. Il nuovo show di Rai 1 potrebbe dunque partire da queste basi per proporre al pubblico un format storico rivisitato in chiave moderna.

De Martino oltre Affari Tuoi, la ‘prova generale’ prima di Sanremo

Sempre da quanto emerge dalle indiscrezioni fornite da Affari Italiani, tra i possibili conduttori di questo nuovo show musicale di Rai 1 spiccherebbe proprio il nome di Stefano De Martino, in virtù degli ottimi ascolti che continua a macinare alle redini del ‘gioco dei pacchi’. Se l’ipotesi dovesse rivelarsi reale, per il buon De Martino questo progetto potrebbe essere una sorta di ‘prova generale’ prima di approdare su un palco ancora più importante: quello del Festival di Sanremo 2027. In molti sostengono infatti che, dopo il biennio Carlo Conti, possa essere proprio De Martino il favorito per la conduzione della kermesse.

Ma tornando invece allo show di Rai 1, è doveroso sottolineare che le indiscrezioni ipotizzano anche altri due nomi in lizza con De Martino per la conduzione: Carlo Conti e Milly Carlucci, due colossi della rete ammiraglia che, rispettivamente con Tale e Quale Show e Ballando con le stelle, continuano a conquistare il pubblico ad ogni edizione. Non rimane allora che attendere qualche conferma in più per sapere con esattezza cosa accadrà.

