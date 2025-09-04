De Martino, nuovi guai oltre Affari Tuoi: “È furioso con Belén”. Ecco perché Il conduttore del game show di Rai 1 starebbe vivendo un periodo di tensione con l’ex moglie e madre del figlio Santiago: il rumor e come sono i rapporti

Non mancano i problemi anche al di fuori degli studi televisivi per Stefano De Martino. Se la nuova edizione di Affari Tuoi, infatti, non è partita nel migliore dei modi (rimediando subito due batoste da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna negli ascolti tv), anche la vita privata del conduttore non starebbe certo vivendo il periodo più roseo. Il motivo? Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino avrebbe avuto alcune tensioni con l’ex moglie Belén Rodríguez. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino: tensioni con Belén Rodríguez, perché

La stagione televisiva di Stefano De Martino – richiamato in anticipato dalla Rai per ‘fermare’ il successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5 – è iniziata con due clamorose sconfitte consecutive nella sfida a distanza con Gerry Scotti negli ascolti tv. Oltre alla nuova, complicata, battaglia dei dati Auditel con la concorrenza Mediaset, tuttavia, il nome del conduttore campano continua a essere anche al centro del mondo del gossip e della cronaca rosa.

Dopo un’estate quantomeno turbolenta (segnata soprattutto dalla diffusione in rete del video intimo con Caroline Tronelli), infatti, si è iniziato a parlare della possibile gravidanza della sua nuova compagna. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’ sul settimanale Oggi, però, De Martino deve fare i conti anche con il passato prima di guardare al futuro. Secondo quanto riportato dal magazine, infatti, il conduttore starebbe vivendo un momento delicato con l’ex moglie Belén Rodríguez, madre di suo figlio Santiago. "Belén si scatena e stavolta De Martino si infuria" si legge nell’articolo, secondo il quale De Martino non avrebbe preso affatto bene i recenti comportamenti sopra le righe della showgirl argentina. Dalla lite con un rider al litigio furioso con un benzinaio in Sardegna fino al video in cui la si può vedere ballare su un tavolo con un gruppo di ragazzi intenti a filmarla, Belén ha sicuramente fatto parlare di sé e, stando agli ultimi rumor, l’ex marito non avrebbe gradito.

Stefano De Martino e Belén Rodríguez hanno sempre raccontato di avere mantenuto buoni rapporti anche dopo la (seconda) rottura, ma il recente carattere fumantino della showgirl potrebbe avere preoccupato il conduttore anche per il futuro del figlio Santiago. De Martino, intanto, dovrà però pensare a come rialzare gli ascolti di Affari Tuoi e al futuro insieme a Caroline Tronelli, che proprio quest’estate ha incontrato per la prima volta Belén.

