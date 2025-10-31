De Martino 'cancella' Samira Lui da Sanremo, il motivo del no: c’entrano Affari Tuoi e Gerry Scotti Le voci sulla possibile co-conduzione di Samira al Festival avrebbero infastidito l'entourage del conduttore creando scompiglio: ecco perché.

Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare ipotesi sulla possibilità di vedere la bella e talentuosa Samira Lui in vesti di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. La showgirl, che negli ultimi mesi ha rivoluzionato il termine ‘valletta’ portando la sua bellezza, la sua simpatia e la sua dolcezza a La Ruota della Fortuna, potrebbe infatti essere scelta da Carlo Conti come compagna di viaggio, soprattutto se consideriamo che il direttore artistico del Festival ha già avuto modo di lavorare con lei anche in passato a Tale e Quale Show. Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante per il momento non vi si ancora nulla di certo, la semplice ipotesi di Samira Lui a Sanremo avrebbe però infastidito l’entourage di Stefano De Martino. Il motivo? Scopriamolo.

L’entourage di De Martino contro la partecipazione di Samira Lui a Sanremo

Ebbene sì, l’idea che Samira Lui possa prendere parte al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice avrebbe infastidito non poco l’entourage di Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi. L’indiscrezione è stata resa nota dal giornalista Alberto Dandolo nella rubrica "I belli, i brutti, i cattivi" sul settimanale Oggi, nella quale ha rivelato che il team del conduttore del ‘gioco dei pacchi’ non vedrebbe di buon occhio tale ipotesi perché considerata pubblicità gratuita per il programma La Ruota della Fortuna, diretto competitor di Affari Tuoi.

In altre parole, la presenza in Rai di Samira, che attualmente lavora proprio a Mediaset nel programma La Ruota della fortuna, sarebbe secondo il team di De Martino una mossa per fare ancora più pubblicità al programma di Gerry Scotti, contro il quale il gioco dell’access prime time di Rai 1 ha già il suo bel da fare. Ricordiamo infatti che La Ruota della Fortuna continua a vincere a mani basse contro Affari Tuoi, registrando ascolti eccezionali.

Da Mediaset a Sanremo con Carlo Conti: le ‘trasferte’ passate

Al di là di ciò che alla fine deciderà il direttore artistico Carlo Conti, è doveroso sottolineare che negli anni passati il conduttore ha già portato volti Mediaset sul palco dell’Ariston. Basti pensare alla co-conduzione di Maria De Filippi nel 2017, così come la co-conduzione di Gerry Scotti nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2025, sempre accanto a Carlo Conti.

Insomma, per il direttore artistico non sarebbe certo una novità la possibilità di invitare volti Mediaset in una trasferta sanremese, e chissà che questa volta non possa toccare proprio a Samira Lui, indipendentemente dal fastidio che questo potrebbe creare all’interno del team di De Martino.

