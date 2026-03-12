De Martino, Stasera tutto è possibile non è un miracolo: dietro al boom d’ascolti c'è un ‘trucchetto’. Stefano aiutato (troppo) dalla Rai Secondo gli addetti ai lavori, il successo del programma di Rai 2 sarebbe dovuto (soprattutto) a una scelta editoriale ben precisa dell'azienda. Ecco di cosa si tratta.

I numeri di Stasera tutto è possibile continuano a entusiasmare. Solo ieri, mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino ha vinto la serata con 2.215.000 telespettatori e il 16,7% di share, staccando nettamente sia Canale 5 che Rai 1. Sul primo canale della tv pubblica, però, andava in onda un film visto e rivisto con Jennifer Lopez. Una scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio, dato che Viale Mazzini sembra aver spianato la strada, appositamente, per assicurarsi che l’ex ballerino non possa inciampare. Vediamo i dettagli.

De Martino, il successo di STEP e quella ‘coincidenza’ che si ripete

Anche la settimana scorsa il copione era stato identico. Il ritorno di De Martino al timone di STEP aveva fatto registrare 2.318.000 spettatori, con il 16,8% di share, mentre Rai 1 si era fermata al 10,5% con un contenuto di scarso impatto. Un mercoledì dopo l’altro, il primo canale della tv pubblica sembra quasi farsi da parte nel momento in cui il futuro conduttore di Sanremo va in onda sul secondo canale.

La domanda che serpeggia tra gli addetti ai lavori, quindi, è una sola: davvero si tratta di una coincidenza? A dare voce a questa lettura è stata Irene Natali su MowMag, con un’analisi che ha fatto discutere parecchio. La tesi è semplice: Viale Mazzini starebbe deliberatamente programmando contenuti di basso appeal su Rai 1, nelle serate in cui STEP va in onda su Rai 2, per consentire a De Martino di vincere la gara degli ascolti con più facilità.

L’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di portare il futuro conduttore di Sanremo 2027 all’Ariston come il nome più caldo della televisione italiana. Così Stefano avrebbe un palmares di vittorie negli ascolti invidiabile, capace di consolidare la sua immagine e rendere ancora più credibile la sua irresistibile ascesa. Una tesi plausibile. Del resto, programmare in prima serata invernale una replica di una commedia romantica di 24 anni fa è una scelta difficile da giustificare con ragioni editoriali ordinarie.

De Martino verso Sanremo: la costruzione di un mito

Ciò che emerge con chiarezza, al di là delle interpretazioni, è che la Rai sta investendo in modo sistematico sulla figura di Stefano De Martino. Ogni piccolo successo è un mattone in più nella costruzione di un conduttore che dovrà, l’anno prossimo, arrivare a Sanremo come il punto di riferimento assoluto della televisione italiana.

Che lo aiutino con una programmazione strategica su Rai 1, o che STEP vinca semplicemente per i suoi meriti, il risultato non cambia: De Martino è il futuro e il presente dell’azienda. Almeno fino alla prova del fuoco.

