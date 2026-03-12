Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

De Martino, Stasera tutto è possibile non è un miracolo: dietro al boom d’ascolti c'è un ‘trucchetto’. Stefano aiutato (troppo) dalla Rai

Secondo gli addetti ai lavori, il successo del programma di Rai 2 sarebbe dovuto (soprattutto) a una scelta editoriale ben precisa dell'azienda. Ecco di cosa si tratta.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

I numeri di Stasera tutto è possibile continuano a entusiasmare. Solo ieri, mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino ha vinto la serata con 2.215.000 telespettatori e il 16,7% di share, staccando nettamente sia Canale 5 che Rai 1. Sul primo canale della tv pubblica, però, andava in onda un film visto e rivisto con Jennifer Lopez. Una scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio, dato che Viale Mazzini sembra aver spianato la strada, appositamente, per assicurarsi che l’ex ballerino non possa inciampare. Vediamo i dettagli.

De Martino, il successo di STEP e quella ‘coincidenza’ che si ripete

Anche la settimana scorsa il copione era stato identico. Il ritorno di De Martino al timone di STEP aveva fatto registrare 2.318.000 spettatori, con il 16,8% di share, mentre Rai 1 si era fermata al 10,5% con un contenuto di scarso impatto. Un mercoledì dopo l’altro, il primo canale della tv pubblica sembra quasi farsi da parte nel momento in cui il futuro conduttore di Sanremo va in onda sul secondo canale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La domanda che serpeggia tra gli addetti ai lavori, quindi, è una sola: davvero si tratta di una coincidenza? A dare voce a questa lettura è stata Irene Natali su MowMag, con un’analisi che ha fatto discutere parecchio. La tesi è semplice: Viale Mazzini starebbe deliberatamente programmando contenuti di basso appeal su Rai 1, nelle serate in cui STEP va in onda su Rai 2, per consentire a De Martino di vincere la gara degli ascolti con più facilità.

L’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di portare il futuro conduttore di Sanremo 2027 all’Ariston come il nome più caldo della televisione italiana. Così Stefano avrebbe un palmares di vittorie negli ascolti invidiabile, capace di consolidare la sua immagine e rendere ancora più credibile la sua irresistibile ascesa. Una tesi plausibile. Del resto, programmare in prima serata invernale una replica di una commedia romantica di 24 anni fa è una scelta difficile da giustificare con ragioni editoriali ordinarie.

De Martino verso Sanremo: la costruzione di un mito

Ciò che emerge con chiarezza, al di là delle interpretazioni, è che la Rai sta investendo in modo sistematico sulla figura di Stefano De Martino. Ogni piccolo successo è un mattone in più nella costruzione di un conduttore che dovrà, l’anno prossimo, arrivare a Sanremo come il punto di riferimento assoluto della televisione italiana.

Che lo aiutino con una programmazione strategica su Rai 1, o che STEP vinca semplicemente per i suoi meriti, il risultato non cambia: De Martino è il futuro e il presente dell’azienda. Almeno fino alla prova del fuoco.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino, Sanremo o Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino proiettato a Sanremo, che fine farà Stasera tutto è possibile: lo show è a rischio

STEP sta entrando nel vivo e il pubblico applaude, ma l'ex ballerino pensa già al Fe...
Ascolti 4 marzo 2026

Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tutti

Rai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di s...
Ascolti 11 marzo 2026

Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti

Rai 2 vince ancora la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,7% di share, ...
Anticipazioni Stasera tutto è possibile puntata 11 marzo 2026

Stasera tutto è possibile, De Martino verso un nuovo record con Brenda Lodigiani (dopo bacio e gossip): cosa vedremo

Dopo una scoppiettante prima puntata, stasera 11 marzo la squadra di STEP è pronta a...
Stasera tutto è possibile reazioni social 4 marzo 2026

Stasera Tutto È Possibile, il ritorno di De Martino fa impazzire il web: "Seratonina pura". E spunta una proposta per Sanremo

Web impazzito per il ritorno in Tv del comic show: "Alla fine di ogni puntata arrivo...
Stasera tutto è possibile, le pagelle della prima puntata (4 marzo)

Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino torna per il mutuo (9), 'Gerry Scotti' funziona (7), lo Rai ha già il DopoFestival (8)

Staasera tutto è possibile è tornato in onda mercoledì 4 marzo 2026, Stefano De Mart...
Stasera tutto è possibile

Stasera Tutto è possibile su Rai 2: quando inizia, quante puntate, il nuovo cast con De Martino

L’amatissimo show comico tornerà molto presto come protagonista del palinsesto di Ra...
affari tuoi non va in onda stasera 6 marzo 2026

Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry Scotti

Cambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio...
Rosario Fiorello e Alfonso Signorini

Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: “Ecco perché mi chiese scusa”. Il retroscena clamoroso  

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispol...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Martina Dotti

Martina Dotti
Mina

Mina
Angelica Bove a X Factor

Angelica Bove
Mazzariello

Mazzariello

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963