De Martino in lutto ma Affari Tuoi non si ferma, pubblico in rivolta: “Senza rispetto”, il precedente con Andrea Delogu
Dopo la triste notizia della morte del padre del conduttore, gli spettatori non hanno apprezzato la scelta di mandare comunque in onda lo show.
Ieri è arrivata la triste notizia della prematura scomparsa di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino. Nonostante questo terribile lutto, la Rai ha scelto di mandare comunque in onda la puntata di Affari Tuoi prevista per ieri sera, specificando che la puntata in questione sarebbe stata registrata il 14 gennaio. Il pubblico non ha però gradito questa scelta, criticando soprattutto attraverso i social la freddezza della Rai nei confronti della tragedia che ha colpito il suo conduttore di punta. Nessun messaggio di cordoglio, nessun riferimento a quanto accaduto, ma solo la consueta puntata registrata e mandata in onda come nulla fosse. La reazione del web è stata immediata: scopriamo di più.
Lutto per De Martino, ma Affari Tuoi non si ferma: il web insorge
La scelta di mandare in onda la consueta puntata di Affari Tuoi, dopo la notizia della terribile tragedia che ha colpito il conduttore Stefano De Martino, ha scatenato una vera e propria rivolta da parte del pubblico. Molti hanno infatti trovato insensibile e di poco gusto mostrare in tv un De Martino sorridente, ironico e scherzoso come sempre, proprio nel momento in cui lo stesso sta vivendo una vera e propria tragedia familiare.
"Ma perché va in onda Affari Tuoi? Nemmeno un po’ di rispetto per Stefano De Martino!", si legge in un commento social. E ancora: "Era davvero necessario mandare in onda la puntata, chiaramente registrata, di Affari Tuoi?", "Condoglianze a Stefano De Martino per la perdita del caro Papà. Per il resto sono senza parole, che vergogna, non ci si ferma dinanzi a nulla, eppure il tempo per rimandarla c’era", "Ho appreso che è venuto a mancare il padre di Stefano De Martino. Sarebbe stato il caso, solo per stasera, di fare una modifica al palinsesto, evitando di trasmettere la puntata registrata di Affari Tuoi! Sbaglio!?", "Potevano anche sospendere Affari Tuoi per stasera, per rispetto a De Martino".
"Rai senza rispetto", il precedente con Andrea Delogu
La scelta fatta nei confronti di Affari Tuoi e Stefano De Martino è apparsa ancora più stonata dal momento che, in passato, davanti a situazioni simili la Rai aveva invece mostrato un comportamento ben diverso. Basti pensare a ciò che poco tempo fa è accaduto alla conduttrice Andrea Delogu: dopo la drammatica perdita del fratello Evan, il suo programma La Porta Magica in onda su Rai 2 è stato sospeso per una settimana, in segno di rispetto per il terribile lutto della conduttrice. Questi due trattamenti diversi non sono certo passati inosservati agli occhi del pubblico, che ora si chiede come sia possibile che una battaglia a suon di share (della quale Affari Tuoi è sicuramente a capo) valga più del rispetto verso una persona che sta vivendo un momento terribile.
