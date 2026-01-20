Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

De Martino in lutto ma Affari Tuoi non si ferma, pubblico in rivolta: “Senza rispetto”, il precedente con Andrea Delogu

Dopo la triste notizia della morte del padre del conduttore, gli spettatori non hanno apprezzato la scelta di mandare comunque in onda lo show.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri è arrivata la triste notizia della prematura scomparsa di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino. Nonostante questo terribile lutto, la Rai ha scelto di mandare comunque in onda la puntata di Affari Tuoi prevista per ieri sera, specificando che la puntata in questione sarebbe stata registrata il 14 gennaio. Il pubblico non ha però gradito questa scelta, criticando soprattutto attraverso i social la freddezza della Rai nei confronti della tragedia che ha colpito il suo conduttore di punta. Nessun messaggio di cordoglio, nessun riferimento a quanto accaduto, ma solo la consueta puntata registrata e mandata in onda come nulla fosse. La reazione del web è stata immediata: scopriamo di più.

Lutto per De Martino, ma Affari Tuoi non si ferma: il web insorge

La scelta di mandare in onda la consueta puntata di Affari Tuoi, dopo la notizia della terribile tragedia che ha colpito il conduttore Stefano De Martino, ha scatenato una vera e propria rivolta da parte del pubblico. Molti hanno infatti trovato insensibile e di poco gusto mostrare in tv un De Martino sorridente, ironico e scherzoso come sempre, proprio nel momento in cui lo stesso sta vivendo una vera e propria tragedia familiare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Ma perché va in onda Affari Tuoi? Nemmeno un po’ di rispetto per Stefano De Martino!", si legge in un commento social. E ancora: "Era davvero necessario mandare in onda la puntata, chiaramente registrata, di Affari Tuoi?", "Condoglianze a Stefano De Martino per la perdita del caro Papà. Per il resto sono senza parole, che vergogna, non ci si ferma dinanzi a nulla, eppure il tempo per rimandarla c’era", "Ho appreso che è venuto a mancare il padre di Stefano De Martino. Sarebbe stato il caso, solo per stasera, di fare una modifica al palinsesto, evitando di trasmettere la puntata registrata di Affari Tuoi! Sbaglio!?", "Potevano anche sospendere Affari Tuoi per stasera, per rispetto a De Martino".

"Rai senza rispetto", il precedente con Andrea Delogu

La scelta fatta nei confronti di Affari Tuoi e Stefano De Martino è apparsa ancora più stonata dal momento che, in passato, davanti a situazioni simili la Rai aveva invece mostrato un comportamento ben diverso. Basti pensare a ciò che poco tempo fa è accaduto alla conduttrice Andrea Delogu: dopo la drammatica perdita del fratello Evan, il suo programma La Porta Magica in onda su Rai 2 è stato sospeso per una settimana, in segno di rispetto per il terribile lutto della conduttrice. Questi due trattamenti diversi non sono certo passati inosservati agli occhi del pubblico, che ora si chiede come sia possibile che una battaglia a suon di share (della quale Affari Tuoi è sicuramente a capo) valga più del rispetto verso una persona che sta vivendo un momento terribile.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata

Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata

Oggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e...
Milly Carlucci - Stefano De Martino

Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen

Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuov...
Antonio Ricci - Striscia la notizia

Affari Tuoi, Antonio Ricci riappare con accuse durissime: "Induce al gioco d'azzardo"

L’ideatore di Striscia la Notizia ha parlato del ritorno in tv del tg satirico e si ...
Affari tuoi cosa successo puntata 17 dicembre

De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo

Il game show dell’access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è conferm...
Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu, la verità sul flirt ‘mancato’ con Nikita Perotti a Ballando: “Il problema non è la differenza d’età”

La conduttrice vincitrice dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci ha ribad...
Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico

Stefano De Martino in lutto, addio al padre Enrico a soli 61 anni: la causa della morte

L'uomo, ex ballerino professionista, pare fosse malato da tempo, ma i dettagli sulle...
Andrea Delogu

Ballando con le stelle, il gesto struggente di Andrea Delogu: cos'ha fatto per il fratello Evan

Andrea Delogu, reduce dalla vittoria a Ballando, celebra il Natale accanto alla fami...
Affari Tuoi - La Ruota della Fortuna

De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti

Nel 2026 anche il game show di Rai 1 punterà sugli speciali in prima serata per ‘ris...
Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado". E la concorrente scoppia a piangere

Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado". E la concorrente scoppia a piangere

Nella puntata del 9 gennaio Ersilia gioca una partita in salita dall'inizio con una ...

Personaggi

Mario Lenti

Mario Lenti
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Camilla Boniardi

Camilla Boniardi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963