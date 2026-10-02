Affari Tuoi, De Martino sorpassa Gerry Scotti (e poi lo abbraccia): il gesto dopo il boom d'ascolti Stefano De Martino ha sorpassato Gerry Scotti e il suo La Ruota della Fortuna. Intanto tra i due è nata un'amicizia

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Continua la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, rispettivamente conduttori di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Due game show in onda su Rai 1 e Canale 5 e diventati, negli ultimi due anni, rivali. Due conduttori amatissimi dello showbiz e che ora fanno a gara per chi fa più ascolti dell’altro. In realtà, tra di loro c’è sempre stato un rapporto fatto di stima e affetto, tanto che entrambi hanno scelto di mostrarsi insieme al party di Chi. Un video ha suggellato l’incontro e anche il legame instauratosi negli ultimi tempi tra i due.

Stefano De Martino e Gerry Scotti: il party e le foto insieme

La sfida Auditel continua, ma intanto i due amatissimi conduttori Stefano De Martino e Gerry Scotti dimostrano in più occasioni di essere legati da un rapporto professionale sereno e senza fronzoli. Per questo motivo, in un video che sta circolando sui social, si nota come i due si siano stretti la mano e si siano abbracciati calorosamente, felici di vedersi dopo tempo e di festeggiare un traguardo che entrambi hanno raggiunto, seppur in periodi storici diversi.

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Una sintonia che era stata resa evidente già in passato, tanto che Stefano De Martino si è più volte espresso positivamente sul collega. "Per me è un privilegio sfidare un gigante della televisione come Gerry Scotti" – ha detto il futuro conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo – "Da lui c’è solo da imparare. La competizione è sempre stata sana e ci siamo fatti forza a vicenda". Delle parole che sono state affettuosamente accolte da Scotti, il quale ha ricambiato l’affetto.

La gara degli ascolti continua, come stanno andando le ultime settimane

Nel frattempo, nonostante il grande incontra tra De Martino e Gerry Scotti, sta continuando la sfida a colpi di ascolti. Ad avere la meglio è stato nell’ultimo periodo il game show La Ruota della Fortuna, che vede anche la presenza di Samira Lui. Lo scorso 1 ottobre c’è però stato un clamoroso sorpasso da parte di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi, che è stavolta volta a 4.687.000 spettatori con il 23.5% di share. Il programma di Gerry Scotti ha invece totalizzato 4.375.000 spettatori e il 22.2% di share.

Lo showman di Torre Annunziata ha preso quindi il volo prima della sua conduzione di Sanremo e non si è risparmiato con i complimenti ricevuti. Il programma va quest’anno in onda dagli studi di Milano e vede – ancora una volta – la partecipazione di Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ormai volti fissi dello show.

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