Il mondo dello spettacolo si stringe attorno al dolore di Stefano De Martino, ma non letteralmente. Lo scorso lunedì, infatti, il conduttore campano ha perso il padre Enrico (a cui era molto legato), morto all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Il giorno seguente si sono tenuti i funerali a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ma nessun fotografo ha immortalato il conduttore di Affari Tuoi in un momento così delicato. Come reso noto da Novella 2000 si sarebbe trattata di una scelta etica ben precisa da parte dei paparazzi locali. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, foto fake ai funerali del padre: perché

A diffondere la notizia è stato direttamente il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Quest’ultimo è stato infatti costretto a fare un passo indietro dopo avere diffuso alcune foto di Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio all’età di 61 anni dopo avere lottato a lungo con una malattia debilitante. Gli scatti – come spiegato poi da Alessi, correggendo il tiro – non erano altro che immagini realizzate con l’Intelligenza Artificiale. Non ci sarebbe infatti nemmeno l’ombra di foto del conduttore di Affari Tuoi nel giorno delle esequie del padre a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e per un motivo ben preciso.

A fare chiarezza ci ha pensato Gianni Riccio, esponente dei paparazzi locali, che ha spiegato ad Alessi quanto (non) accaduto: "Con Stefano c’è una bella amicizia che dura da anni. Lui sa che d’estate giochiamo a guardie e ladri, lo inseguiamo in barca, cerchiamo lo scoop sulle sue nuove fiamme o i suoi divertimenti. Ma davanti a un dolore così grande, fare foto sarebbe stato da sciacalli". Dietro l’assenza di scatti di De Martino al funerale, dunque, ci sarebbe una prova di rispetto da parte dei fotografi partenopei, che non hanno voluto ’approfittare’ di un momento così delicato per il conduttore. "Gli ho mandato le condoglianze via messaggio, ma non sono andato al funerale. Non volevo che pensasse che fossi lì per rubare uno scatto col cellulare. Anche se facciamo questo mestiere da una vita, abbiamo un cuore. Stefano merita questo rispetto, così come la sua famiglia. Torneremo a fotografarlo quando sarà felice, bello e spensierato" ha aggiunto Riccio.

Il direttore Alessi non ha nascosto la sua ammirazione per i colleghi ("Hanno dimostrato una sensibilità straordinaria") e ha rinnovato le condoglianze a De Martino: "Tuo papà Enrico, caro Stefano, è stato un padre fortunato ad aver avuto un figlio come te".

