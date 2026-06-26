De Martino e Gerry Scotti si alleano al Premio Biagio Agnes: “Fateci finire alle 21:30", l'appello per tagliare Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna Dal palco del Premio Biagio Agnes, i conduttori di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna chiedono di accorciare l'access prime time, poi si scambiano regali speciali.

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Una richiesta lanciata con il sorriso, ma destinata a riaccendere un dibattito che ha accompagnato tutta la stagione televisiva. Dal palco del Premio Biagio Agnes, Stefano De Martino e Gerry Scotti hanno chiesto ai vertici di Rai e Mediaset di accorciare l’access prime time. La cerimonia, registrata a Piazza di Spagna, sarà trasmessa su Rai1 venerdì 3 luglio. Il tema è tutt’altro che marginale: negli ultimi mesi sia Rai1 sia Canale 5 hanno progressivamente allungato i programmi della fascia che precede il prime time, ovvero Affari Tuoi e La Ruota della fortuna, trasformando di fatto l’access in una sorta di nuova prima serata e spostando l’inizio dei programmi principali sempre più a ridosso, e spesso oltre, le 22, tra le proteste di molti telespettatori sui social.

De Martino e Gerry Scotti, l’alleanza al Premio Biagio Agnes: "Fateci finire alle 21:30"

Ad aprire la serata, condotta da Mara Venier e Alberto Matano, sono stati proprio De Martino e Scotti. Davanti alla platea composta dai principali dirigenti televisivi, i due conduttori hanno lanciato un messaggio al tempo stesso ironico e importante:

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"Se fosse per noi l’access prime time finirebbe alle 21:30. Fateci finire alle 21:30!"

Gerry Scotti ha poi rincarato la dose: "Lo diciamo davanti a questa platea di direttori, fateci finire alle 21:30", trovando subito il sostegno del collega. De Martino, infatti, ha lasciato intendere che qualcosa si stia già muovendo: "Ci stanno lavorando". Anche Bruno Vespa, salito sul palco per consegnare il premio ai due conduttori, si è inserito nella conversazione con una battuta: "Io finirei anche alle 21:15".

Complicità, messaggi e uno scambio di regali

La sintonia tra i due protagonisti della fascia preserale è emersa anche nei racconti sul loro rapporto lontano dalle telecamere. De Martino ha spiegato che, con il passare dei mesi, i risultati ottenuti dai rispettivi programmi hanno dato vita a un confronto costante. "Ci siamo mandati dei messaggi quando abbiamo capito che andavamo abbastanza bene", ha raccontato, aggiungendo come da quelle conversazioni sia nata una metafora diventata ormai il simbolo del loro rapporto:

"Abbiamo cominciato a creare delle metafore: prima eravamo due negozi che si affacciano sulla stessa strada, ora siamo due centri commerciali" Non sono mancati gli attestati di stima reciproca. Alla domanda su quale qualità invidiasse al collega, De Martino ha risposto senza esitazioni: "La voce: se sono all’estero e accendo la televisione, sento la voce di Gerry Scotti e mi sento a casa". Scotti ha replicato ricordando i suoi inizi: "A 35 anni non mi voleva neanche Deejay Television e De Martino fa Sanremo…".

A suggellare il clima di amicizia è arrivato anche uno scambio di doni simbolici: Scotti ha ricevuto il celebre pacco di Affari Tuoi, mentre De Martino è stato omaggiato con i gadget ufficiali de La Ruota della Fortuna

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