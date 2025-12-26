Il gossip incontra la televisione nel modo più diretto possibile. Stefano De Martino e Raoul Bova si ritroveranno faccia a faccia in prima serata su Rai 1, proprio mentre continuano a circolare insistenti voci su un presunto flirt tra il conduttore e Rocío Muñoz Morales. Un intreccio che accende la curiosità del pubblico e promette di rendere ancora più chiacchierato lo speciale dell’Epifania di Affari Tuoi, dedicato alla Lotteria Italia. Tra smentite, silenzi e indiscrezioni mai confermate, l’attenzione è tutta su cosa succederà in studio.

Affari Tuoi speciale Epifania: ecco i primi ospiti annunciati

Sono trapelati in queste ore i nomi dei primi ospiti dello speciale di Affari Tuoi in onda il 6 gennaio su Rai 1, appuntamento ormai fisso dedicato all’estrazione della Lotteria Italia. A condurre sarà ancora una volta Stefano De Martino, volto di punta del prime time Rai, affiancato da un parterre di ospiti molto amato dal pubblico.

Tra i nomi confermati spiccano Raoul Bova, reduce da settimane intense sul fronte personale, Rocco Hunt, Noemi, Francesco Paolantoni e Nino Frassica, oltre ad altre sorprese che verranno svelate nei prossimi giorni. Una squadra pensata per mescolare intrattenimento, musica e comicità, ma che inevitabilmente porta con sé anche una forte componente di curiosità legata alla cronaca rosa.

La presenza di Raoul Bova non passa inosservata. L’attore ha da poco chiuso, tra polemiche e grande attenzione mediatica, la sua lunga relazione con Rocío Muñoz Morales. Oggi, secondo quanto riportato dal gossip, frequenterebbe l’attrice Beatrice Arnera, mentre il nome di Rocío continua a essere accostato, senza conferme ufficiali, proprio a quello di De Martino.

De Martino e Bova in studio dopo i rumors su Rocío Morales

È qui che lo speciale di Affari Tuoi assume un sapore diverso. Stefano De Martino e Raoul Bova si troveranno nello stesso studio televisivo mentre, fuori dalle telecamere, impazzano le voci su una presunta "notte d’amore" tra il conduttore e Rocío Muñoz Morales. Tutto nasce da alcune foto pubblicate dai settimanali, che mostrerebbero ingressi e uscite notturne dalla casa di De Martino, ma senza mai ritrarre i due insieme. Nessuna immagine compromettente, nessun gesto esplicito: solo una concatenazione di orari che ha alimentato le ipotesi. Va chiarito che si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate. Né Stefano De Martino né Rocío Muñoz Morales hanno mai ammesso una relazione.

In questo contesto, il faccia a faccia televisivo tra De Martino e Bova non avrà riferimenti diretti al gossip, ma è inevitabile che il pubblico legga l’incontro anche alla luce delle voci circolate nelle ultime settimane. Un incrocio tra vita privata e spettacolo che aggiunge pepe allo show, senza che nessuno dei protagonisti abbia mai deciso di rompere il silenzio. E, almeno per ora, il mistero resta.