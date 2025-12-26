Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede
Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra ospiti vip e gossip, riflettori puntati sulle indiscrezioni
Potrebbe interessarti anche
Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata
L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Rocìo Munoz Morales su Raoul Bova: "Gli auguro di trovare chi lo ami come ho fatto io". Poi glissa sull'amore e un certo Stefano
L'attrice spagnola, ospite della puntata di domenica 21 dicembre del talk show di Si...
Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío
Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero ...
Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”
L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret (e famosissima): chi è e cosa dicono le indiscrezioni
Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente...
Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia
L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo
Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino pi...
Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...