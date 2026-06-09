Affari Tuoi, De Martino ‘copia’ La Ruota della Fortuna: ecco cosa avranno in palio i vincitori da domani
A partire dalla puntata del 10 giugno i concorrenti del gioco dei pacchi avranno una possibilità in più. Un premio molto simile a quello già garantito da Gerry Scotti.
Continua il gioco del gatto col topo, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Da mesi, ormai, i due programmi di punta dell’access prime time si danno battaglia. E non solo a colpi di share, ma anche di trovate, più o meno riuscite, che puntualmente vengono ricopiate dall’avversario. Così accadrà ancora una volta, e a partire dalla puntata di domani 10 giugno 2026, che De Martino riproporrà un meccanismo rodato da La Ruota della Fortuna. In questo caso la messa in palio per il concorrente di turno di una macchina nuova. Grazie a un accordo temporaneo targato Rai Pubblicità. Ecco tutti i dettagli.
De Martino, Affari Tuoi e il meccanismo ‘copiato’ a La Ruota della Fortuna
L’invenzione non è clamorosa, e di certo La Ruota della Fortuna non l’ha implementata per prima. Ma resta il fatto che adesso Affari Tuoi si adeguerà, almeno per i prossimi due mesi – tanto durerà la collaborazione con lo sponsor – al meccanismo di messa in palio di un’autovettura durante il gioco. Dalla puntata di domani sera, mercoledì 10 giugno 2026, Stefano De Martino guiderà il concorrente di turno nella scelta (possibile, non garantita) di una Opel, Mokka o Astra, in condizioni di gioco molto particolari.
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In sostanza, il meccanismo di vincita si attiverà dopo i primi tre pacchi aperti. Se tutti e tre saranno blu, entreranno in studio due pacchi dorati. Uno di questi permetterà di portarsi a casa l’auto, mentre l’altro sarà vuoto. Una possibilità su due, insomma, di conquistare una macchina fiammante appena dopo l’inizio del gioco. Il modello esatto dell’auto, sportiva o berlina, sarà però scelto a priori ogni giorno, per rendere l’alternanza ancora più aleatoria.
La mossa Rai e le differenze con La Ruota di Gerry Scotti
A saltare all’occhio fin da subito è la differenza sostanziale tra i meccanismi Rai e Mediaset. Se infatti nel gioco di Gerry Scotti, per ottenere l’auto, devi passare attraverso una sequela complicatissima di fasi (tra lettere azzeccate, vittoria di puntata e risoluzione della manche finale) nel caso di Affari Tuoi non è così. La vincita della Opel è molto più lineare, anche se non facile statisticamente da ottenere.
Resta il fatto che i due funzionamenti sembrano rispecchiarsi. Stavolta è la Rai ad affondare il colpo, dopo aver subito, suo malgrado, lo smacco di una Ruota che ha scelto all’ultimo di non andare in vacanza d’estate. Così il gioco dei due rivali, e delle reti in lotta per l’access prime time, si fa ancora più ingarbugliato. E ancora una volta appare evidente che vale tutto. Pur di portare a casa la vittoria degli ascolti, si intende.
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