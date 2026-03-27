De Martino, Brenda Lodigiani parla per la prima volta del loro rapporto: “Ecco la verità”, poi l’incognita Sanremo Dopo numerose ipotesi e indiscrezioni, l’attrice e comica ha rivelato ufficialmente la natura del suo rapporto con il conduttore: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Negli ultimi tempi, i riflettori del gossip si sono accesi in maniera particolare su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, protagonisti di una serie di avvistamenti che hanno inevitabilmente alimentato le voci su un possibile legame sentimentale. I due sono stati paparazzati prima a Napoli e poi a Milano, dove hanno assistito insieme a un concerto della popstar Rosalía. A far chiacchierare ancora di più è stato poi un bacio ‘scenico’ scattato durante una puntata di Stasera tutto è possibile, show condotto proprio da De Martino e che vede Brenda Lodigiani come presenza ormai fissa. A parlare per la prima volta del loro rapporto è stata dunque Brenda, incalzata da un giornalista durante la conferenza stampa del Gialappa Show: ecco cosa ha rivelato.

Brenda Lodigiani sul rapporto con De Martino: "Profonda stima"

Sono ormai settimane che, dopo i vari avvistamenti, si rincorrono indiscrezioni su una possibile frequentazione tra Stefano e Brenda, con molti fan pronti a scommettere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. A fare chiarezza, però, è stata la stessa Brenda Lodigiani, che durante la conferenza stampa di presentazione del Gialappa Show ha risposto direttamente alle domande dei giornalisti. "Sui social sei già diventata la ragazza di De Martino", le è stato fatto notare. La replica è stata immediata e piuttosto netta: "Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici". Parole che smontano ogni ipotesi romantica, pur lasciando aperta la porta alle interpretazioni dei fan. Da quanto affermato dalla comica tra loro vi sarebbe soltanto un bel rapporto d’amicizia.

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Stefano De Martino e l’ipotesi Brenda Lodigiani a Sanremo 2027

E mentre il gossip sembra in ogni caso destinato a proseguire, spunta anche l’ombra del Festival di Sanremo 2027, che vedrà alle redini proprio Stefano De Martino come direttore artistico. "Quindi ti chiama per Sanremo?", ha chiesto il giornalista a Brenda Lodigiani senza mezzi termini. Su questo la comica ha però preferito non sbilanciarsi rispondendo: "Ah non lo so, bisognerà vedere che scelte farà e dipende tutto da lui". Una risposta diplomatica che non conferma nulla, ma che certamente non esclude questa possibilità.

D’altronde, c’è da dire che Brenda Lodigiani potrebbe essere una scelta particolarmente azzeccata per il palco del Festival di Sanremo. Prima di tutto, negli ultimi anni si è fatta notare per la sua presenza sempre più centrale in programmi come Gialappa Show e Stasera tutto è possibile, dove ha dimostrato grande naturalezza davanti alle telecamere, senza contare anche l’esperienza di grande successo vissuta alle redini di Bake Off. E un altro punto a suo favore è senza dubbio la versatilità. La Lodigiani non è solo una comica, ma anche un’attrice e un’imitatrice, e questo significa che sa passare con facilità dal registro leggero a quello più strutturato, qualità perfetta per affiancare un conduttore e tenere il ritmo di uno show lungo e complesso come Sanremo. Insomma, De Martino dovrebbe davvero riflettere su questo.

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