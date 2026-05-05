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De Martino dopo l’auto vandalizzata: “Importante lasciare un segno”. La reazione all'attacco e il retroscena sull'insulto

Dopo l’atto vandalico ai danni del conduttore, alcune indiscrezioni hanno rivelato la sua particolare reazione davanti al fatto: ecco come ha reagito.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’atto vandalico subito da Stefano De Martino che, impegnato in un appuntamento a Milano, ha poi ritrovato la sua auto vandalizzata, con una frase decisamente poco carina incisa sulla portiera. A dare la notizia è stato il settimanale Nuovo e ad aggiungere ulteriori dettagli è stato proprio il giornalista Riccardo Signoretti durante la puntata di ieri de La Volta Buona con Caterina Balivo. Tra le varie indiscrezioni è infatti emerso qualche dettaglio in più sull’accaduto e su quella che sarebbe stata la reazione del conduttore davanti alla Smart vandalizzata: scopriamo di più.

Stefano De Martino, auto vandalizzata a Milano: cosa è accaduto

"Stefano De Martino, auto vandalizzata per il reuccio di Rai 1, che ha ricevuto un segnale molto chiaro. Sulla sua portiera è apparso un messaggio che definire graffiante è davvero poco. Questi sono messaggi che lasciano il segno". Queste le parole con le quali il settimanale Nuovo ha annunciato la notizia pubblicando anche alcune immagini dell’auto con segni e scarabocchi evidenti sulla fiancata. Nella puntata di ieri de La Volta Buona, il direttore del settimanale Riccardo Signoretti ha però aggiunto qualche dettaglio in più sull’accaduto. "In realtà non erano segni a caso, non sono geroglifici. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, una cosa offensiva molto chiara", ha rivelato Signoretti, sottolineando che, una volta scoperto il fatto, sarebbe stato proprio De Martino a "fare altri segni sulla fiancata per rendere la parola il meno visibile possibile".

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La reazione di De Martino davanti all’auto vandalizzata: "L’importante è lasciare il segno"

Le ultime indiscrezioni su quanto accaduto al conduttore di Affari Tuoi hanno rivelato anche la sua reazione davanti all’atto vandalico. Da quanto emerso, De Martino avrebbe reagito in maniera molto pacata, tentando semplicemente di nascondere l’insulto con altri segni e affermando ironicamente: "L’importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà". Parole riferite da un testimone che sarebbe stato presente durante la scoperta del conduttore. Una reazione che merita senza dubbio un applauso, soprattutto se consideriamo che per Stefano De Martino non è nemmeno la prima volta.

Nel 2021, dopo la notte di festeggiamenti a Milano per la vittoria dello scudetto dell’Inter, il conduttore aveva ritrovato lo specchietto della sua auto distrutto e lasciato per terra. Nel 2025 era stato invece truffato con la nota ‘tecnica dello specchietto’: alcune persone su uno scooter avevano volontariamente urtato la sua auto per portare il conduttore a sporgere il braccio dal finestrino e rubargli un orologio particolarmente costoso.

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