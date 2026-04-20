De Martino anticipa Sanremo (e cambia Affari Tuoi): “Ho già un’idea. C’è una cosa del Festival che mi emoziona” Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore si è sbilanciato sul futuro della kermesse e svelato un retroscena sul ‘suo’ game show di Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Manca poco meno di un anno al Festival di Sanremo 2027 ma l’attesa è, comprensibilmente, tantissima. La prossima edizione segnerà un cambio di rotta con la nuova conduzione e la direzione artistica di Stefano De Martino, attorno al quale c’è grande curiosità. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore di Affari Tuoi si è ‘sbottonato’ sulla kermesse e non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Stefano De Martino sul Festival di Sanremo 2027: i ‘segreti’ svelati a Fazio

Nella puntata di ieri domenica 19 aprile 2026, tra i tantissimi ospiti, Fabio Fazio ha accolto in studio anche Stefano De Martino. La chiacchierata col conduttore campano è stata la giusta occasione per parlare del (Affari Tuoi) e anche e soprattutto del futuro, vale a dire il Festival di Sanremo. Nel 2027 De Martino raccoglierà l’eredità di Carlo Conti e porterà una ventata d’aria fresca e novità al teatro Ariston. La curiosità, ovviamente, è tanta. "Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi" ha ammesso scherzosamente De Martino, ricordando il suo ‘ripensamento’. Incalzato da Fabio Fazio, il conduttore di Affari Tuoi non si è nascosto e ha riconosciuto come la prossima edizione del Festival della canzone italiana possa rappresentare uno snodo cruciale per la sua carriera e per Sanremo stesso: "La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno". Poi un ‘indizio’ su quello che sarà il cast al suo fianco: "Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa, ne sto parlando con l’azienda" ha spiegato il pupillo di casa Rai, che starebbe pensando di portare i suoi ‘fedelissimi’ di Stasera Tutto è Possibile sul palco dell’Ariston ("Le cose semplici a volte sono pure le più efficaci"), mentre le ultime indiscrezioni sulle co-conduttrici parlano di una corsa a due tra Antonella Clerici e Maria De Filippi.

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Affari Tuoi si trasferisce a Milano: la conferma

Nel corso della sua ospitata a Che Tempo Che Fa Stefano De Martino ha anche confermato i rumor che si rincorrevano ormai da tempo, ufficializzando lo spostamento di Affari Tuoi a Milano a partire dalla prossima stagione: "Lo facciamo anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura" ha spiegato il conduttore che, proprio ‘grazie’ alla ristrutturazione degli studi romani, potrà vivere nella stessa città di suo figlio Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con Belén Rodríguez.

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