De Martino anticipa Sanremo (e cambia Affari Tuoi): “Ho già un’idea. C’è una cosa del Festival che mi emoziona”
Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore si è sbilanciato sul futuro della kermesse e svelato un retroscena sul ‘suo’ game show di Rai 1
Manca poco meno di un anno al Festival di Sanremo 2027 ma l’attesa è, comprensibilmente, tantissima. La prossima edizione segnerà un cambio di rotta con la nuova conduzione e la direzione artistica di Stefano De Martino, attorno al quale c’è grande curiosità. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore di Affari Tuoi si è ‘sbottonato’ sulla kermesse e non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Stefano De Martino sul Festival di Sanremo 2027: i ‘segreti’ svelati a Fazio
Nella puntata di ieri domenica 19 aprile 2026, tra i tantissimi ospiti, Fabio Fazio ha accolto in studio anche Stefano De Martino. La chiacchierata col conduttore campano è stata la giusta occasione per parlare del (Affari Tuoi) e anche e soprattutto del futuro, vale a dire il Festival di Sanremo. Nel 2027 De Martino raccoglierà l’eredità di Carlo Conti e porterà una ventata d’aria fresca e novità al teatro Ariston. La curiosità, ovviamente, è tanta. "Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi" ha ammesso scherzosamente De Martino, ricordando il suo ‘ripensamento’. Incalzato da Fabio Fazio, il conduttore di Affari Tuoi non si è nascosto e ha riconosciuto come la prossima edizione del Festival della canzone italiana possa rappresentare uno snodo cruciale per la sua carriera e per Sanremo stesso: "La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno". Poi un ‘indizio’ su quello che sarà il cast al suo fianco: "Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa, ne sto parlando con l’azienda" ha spiegato il pupillo di casa Rai, che starebbe pensando di portare i suoi ‘fedelissimi’ di Stasera Tutto è Possibile sul palco dell’Ariston ("Le cose semplici a volte sono pure le più efficaci"), mentre le ultime indiscrezioni sulle co-conduttrici parlano di una corsa a due tra Antonella Clerici e Maria De Filippi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari Tuoi si trasferisce a Milano: la conferma
Nel corso della sua ospitata a Che Tempo Che Fa Stefano De Martino ha anche confermato i rumor che si rincorrevano ormai da tempo, ufficializzando lo spostamento di Affari Tuoi a Milano a partire dalla prossima stagione: "Lo facciamo anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura" ha spiegato il conduttore che, proprio ‘grazie’ alla ristrutturazione degli studi romani, potrà vivere nella stessa città di suo figlio Santiago, nato nel 2013 dalla relazione con Belén Rodríguez.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2027, De Martino diviso tra due co-conduttrici: “È guerra tra regine Rai e Mediaset”. Chi lo affiancherà
Stando agli ultimi rumor ci sarebbero due nomi in corsa per la prossima edizione del...
Belen perdona De Martino: “Guardo sempre Affari Tuoi. E se mi chiama a Sanremo…”, la pace (imprevista) in diretta TV
L’ipotesi di rivedere sullo stesso palco De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez ...
De Martino a Sanremo 2027, verso il “trio delle meraviglie”: con lui Fagnani e la stella di Mediaset. Il retroscena
Stando alle ultime indiscrezioni il futuro conduttore e direttore artistico del Fest...
Sanremo 2027, Stefano De Martino è già al lavoro: al suo fianco Maria De Filippi e due amici. Ecco chi
Iniziano a emergere i primi nomi dei possibili co-conduttori al fianco di Stefano De...
Sanremo, Gianni Morandi rivuole il Festival e De Martino ci sta: “Entusiasta”. Ma prima sbarca ad Affari Tuoi: cosa farà
Il cantante sogna il ritorno all’Ariston nel 2027 e trova l’appoggio del nuovo volto...
Sanremo 2027, Herbert Ballerina svela: “A De Martino non direi mai di no”. Ma polemizza su Sal Da Vinci
Il comico ha parlato del suo possibile approdo sul palco dell’Ariston in occasione d...
Che tempo che fa, Fabio Fazio (ancora) assente sul Nove: perché e quando torna in onda
Stasera - domenica 12 aprile 2026 niente puntata inedita del talk show di Nove, ferm...
Affari Tuoi, quando finisce e il futuro di Martina Miliddi: la scelta di Stefano De Martino
Stefano De Martino e la Rai prendono nuove decisioni su Affari tuoi. Scopriamo quand...