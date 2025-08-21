De Martino, Affari Tuoi non teme Gerry Scotti: “Pensa già al Festival di Sanremo”. Il retroscena Il conduttore Rai è rientrato dalle vacanze in anticipo per la sfida contro La Ruota della Fortuna, ma avrebbe già “contatti con la politica” per la kermesse

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino guarda al futuro, e non solo prossimo. Il conduttore di Affari Tuoi è stato costretto ad anticipare il rientro dalle vacanze per tornare al lavoro e lanciare la sfida a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, vera e propria sorpresa degli ascolti tv dell’estate. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, però, De Martino avrebbe già nel mirino anche il Festival di Sanremo, che dovrebbe condurre a partire dal 2027. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi (in anticipo): perché

Protagonista di un’estate di relax e allo stesso tempo a dir poco turbolenta (segnata dalla diffusione del video intimo con la compagna Caroline Tronelli in rete), Stefano De Martino ha terminato le vacanze in anticipo per tornare al lavoro a Roma. Presso il Teatro delle Vittorie (dove negli ultimi giorni è stata allestita la camera ardente di Pippo Baudo), infatti, il conduttore di Affari Tuoi è tornato alla guida del game show di punta di Rai 1 e ha iniziato a registrare le nuove puntate che andranno in onda in autunno. Come rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la data di inizio sarebbe stata anticipata al 2 settembre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il cambio della data d’inizio è la spia del forte nervosismo che si respira in Rai per il clamoroso e inaspettato successo estivo di La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ora si scontrerà per la prima volta con il gioco dei pacchi" scrive Dandolo nella sua rubrica settimanale sull’ultimo numero del magazine. Il game show di Gerry Scotti in onda su Canale 5 sta effettivamente dominando l’access prime time degli ascolti tv, regno finora incontrastato di De Martino e Affari Tuoi, che nella passata stagione ha registrato un’edizione da record.

Il retroscena sul Festival di Sanremo 2027: "Contatti con la politica"

Il ritorno al timone di Affari Tuoi e la sfida a Gerry Scotti e La Ruota, tuttavia, non sarebbero in cima alla lista dei pensieri di Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, infatti, il conduttore avrebbe già messo nel mirino il Festival di Sanremo 2027: "Persone a lui vicine dicono che il suo principale pensiero è il Festival di Sanremo (che dovrà condurre nel 2027)". L’ex marito di Belén Rodríguez è ormai da tempo il principale indiziato a raccogliere l’eredità di Carlo Conti alla guida della kermesse che, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, dovrebbe rimanere nella città di Sanremo. Secondo Dandolo sarebbe in corso "contatti sempre più intensi tra Stefano e l’attuale sottosegretario alla Cultura Giammarco Mazzi, che in passato ha diretto numerose edizioni della kermesse (…) Qualche sera fa il politico era in prima fila ad applaudire Stefano nella tappa romana del suo spettacolo Meglio stasera".

Potrebbe interessarti anche