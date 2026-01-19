De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo Il game show dell’access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è confermato, mentre il conduttore affronta un dei momenti più difficili della sua vita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nonostante il dolore per il grave lutto che ha colpito Stefano De Martino nelle ultime ore, Affari Tuoi non si ferma e questa sera andrà regolarmente in onda nella consueta fascia dell’access prime time. Una notizia che ha sorpreso molti telespettatori, soprattutto alla luce della forte ondata di affetto che si è subito riversata sui social nei confronti del conduttore, ma che trova una spiegazione molto chiara nelle dinamiche produttive del programma. Ecco la verità.

Perché la puntata di Affari Tuoi va in onda regolarmente

Come sappiamo, infatti, le puntate di Affari Tuoi, infatti, vengono registrate con diversi giorni di anticipo rispetto alla messa in onda, una scelta organizzativa che permette alla Rai di garantire continuità e stabilità al palinsesto quotidiano. Per questo motivo, anche in una giornata così delicata sul piano personale, l’appuntamento serale resta confermato e non subirà variazioni dell’ultimo minuto.

In situazioni come questa, la televisione segue regole precise. Trattandosi di un programma registrato, la Rai non ha ritenuto necessario modificare la programmazione, anche perché l’episodio in onda stasera è stato girato quando nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto. È una prassi consolidata, soprattutto per trasmissioni quotidiane come Affari Tuoi, che richiedono una pianificazione rigorosa. Questo non significa mancanza di rispetto, ma piuttosto la volontà di mantenere un equilibrio tra il lato umano e quello professionale, garantendo al pubblico la continuità di uno dei format più seguiti della televisione italiana. Alla luce del lutto, la puntata di stasera assume inevitabilmente un valore diverso. Anche se registrata in precedenza, sarà guardata con uno sguardo più attento e partecipe, perché dietro il sorriso del conduttore molti sapranno che oggi c’è un dolore profondo.

Il dolore privato di Stefano De Martino

La notizia della scomparsa del padre di Stefano De Martino ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico che lo segue ogni sera. Un lutto importante, che riporta l’attenzione su una figura rimasta spesso lontana dai riflettori, ma fondamentale per il conduttore. Il padre, Enrico, era malato da tempo e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. Non era soltanto un genitore, ma anche una presenza determinante nel percorso umano e artistico di Stefano. In passato aveva lavorato come ballerino professionista e aveva frequentato ambienti legati alla danza e al teatro, trasmettendo al figlio la passione per il movimento, la disciplina e il rispetto per il palco. Affari Tuoi prosegue dunque il suo percorso senza fermarsi, confermandosi come un punto fermo dell’access prime time. Nei prossimi giorni non si escludono messaggi di cordoglio o parole dedicate al padre da parte dello stesso De Martino, quando e se lo riterrà opportuno.

