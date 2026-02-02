De Martino, Affari Tuoi è rinato: come ha ribaltato il gioco dei pacchi (beffando Gerry Scotti) Il game show continua a trionfare nell’access prime time degli ascolti tv e a superare La Ruota della Fortuna: così Stefano De Martino ha ‘corretto’ il format

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Affari Tuoi è tornato. Dopo una prima parte di stagione a ‘pagare’ l’inizio anticipato de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (che ha dominato l’intero autunno), il game show di Stefano De Martino è cresciuto senza sosta negli ascolti tv fino a ribaltare la situazione. Rai 1 è tornata a trionfare nell’access prime time con il suo game show di punta che, a suon di novità, ha ritrovato il primato nei dati Auditel battendo la concorrenza di Canale 5. Scopriamo come Affari Tuoi è ‘rinato’ e tutti i dettagli.

Affari Tuoi vs La Ruota: così Stefano De Martino ha superato Gerry Scotti

Il 2026 si preannunciava in salita per Affari Tuoi, sconfitto sistematicamente in autunno da La Ruota della Fortuna nella battaglia degli ascolti dell’access prime time. Stefano De Martino, invece, è riuscito a risalire subito nei dati Auditel: a partire dallo Speciale Lotteria Italia dell’Epifania, infatti, il game show di Rai 1 non si è mai fermato ed è arrivato ad avere la meglio su Gerry Scotti, battuto anche ieri negli ascolti tv. Archiviate le polemiche sull’orario (con La Ruota in onda spesso e volentieri fino alla prima serata inoltrata), De Martino si è ‘ripreso’ il primato con numeri da urlo a sfiorare e anche sfondare la barriera dei 5 milioni di spettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le novità di Affari Tuoi: i ‘segreti’ della rinascita di De Martino

Il segreto del ritrovato successo di Affari Tuoi è sicuramente riconducibile alle numerose novità di quest’anno, sia a livello strutturale sia a livello di nuovi volti. Non solo la comicità di Herbert Ballerina; l’ingresso di Martina Miliddi ha dato ancora maggiore vivacità al programma. Oltre all’ormai già iconico stacchetto del ‘pacco ballerina’ (forse il più atteso dopo il cane Gennarino), infatti, l’arrivo dell’ex ballerina di Amici ha portato un elemento narrativo in più in studio, garantendo hype (e quindi visibilità) intorno al suo rapporto con Stefano De Martino. Trattandosi del conduttore campano è inutile dire che i due hanno subito infiammato il mondo del gossip e, nonostante Martina sia impegnata con il suo fidanzato Simone Milani, si sia innescata una sorta di ‘caccia’ al flirt nel corso di ogni puntata. Le novità, tuttavia, non si sono limitate agli ‘innesti’, ma anche ad alcune modifiche al format, ora decisamente più orientato verso il varietà con siparietti, spezzoni musicali e veri e propri momenti di show di De Martino più che sul puro gioco come avveniva in passato.

Potrebbe interessarti anche