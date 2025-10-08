Da Caterina Balivo a Il Paradiso delle Signore, la svolta Mediaset ‘affonda’ il daytime Rai: numeri e preoccupazioni
Una ripartenza autunnale in sordina per la programmazione pomeridiana della rete ammiraglia, puntualmente battuta dal diretto competitor: scopriamo di più.
Se in casa Mediaset la programmazione daytime autunnale è partita con buoni risultati e ottime prospettive, non si può certo dire lo stesso della rete ammiraglia. I dati Auditel parlano chiaro: il pomeriggio di Rai 1 non sta dando i risultati sperati ma, al contrario, sembra soffrire in maniera palese. A risentirne particolarmente sono dunque programmi come la fiction Il Paradiso delle Signore e il talk La Volta Buona di Caterina Balivo, puntualmente battuti dal nuovo assetto del pomeriggio di Canale 5: scopriamo di più.
La Volta Buona non decolla: Mediaset sbaraglia la concorrenza
"La nuova impostazione del pomeriggio di Canale 5 mette in difficoltà Il Paradiso delle Signore ma soprattutto ha dato la mazzata finale a La Volta Buona (sotto il 13%), la turcata dopo Uomini e Donne, tiene alto il finale e pure gli spot. Rai 1 riduce la seconda parte a 18 minuti", ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela in un recente post su X, sottolineando come la nuova programmazione Mediaset stia creando non pochi problemi alla rete ammiraglia.
Quello di Mediaset è stato senza dubbio un debutto autunnale molto forte, attualmente segnato dalla presenza nel pomeriggio di Canale 5 della breve fascia Grande Fratello in Pillole, della storica soap Beautiful, della serie turca Forbidden Fruit, e dell’iconico Uomini e Donne di Maria De Filippi. Programmi che si vanno dunque a scontrare con La Volta Buona condotta da Caterina Balivo su Rai 1, causandone un palese calo negli ascolti. Il talk, a tratti più leggero e a tratti più profondo, ha sempre destato interesse nel pubblico, tanto da essere rinnovato per diversi anni. Questa volta, però, la ripartenza non è stata all’altezza delle aspettative e, almeno per ora, le prospettive future creano non poche preoccupazioni.
Mediaset affonda il daytime Rai: cosa succede
A seguire, nella programmazione di Canale 5 troviamo anche l’amatissima serie turca La forza di una donna, che continua a regalare ottimi risultati in termini di ascolto e che si presenta anche come un ottimo traino verso i programmi successivi, ovvero Amici di Maria, Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi e nuovamente il Grande Fratello in Pillole. Un successo che, quotidianamente, tende ad ‘affondare’ anche un prodotto molto amato come Il Paradiso delle Signore su Rai 1. In tutto questo, l’unico che sembra ancora riuscire a portare a casa ottimi risultati e a battere la concorrenza rimane dunque Alberto Matano con La Vita in Diretta. Riuscirà il daytime Rai a risollevare le proprie sorti? Chi vivrà, vedrà.
