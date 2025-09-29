Daytime Mediaset, con Amici scatta la rivoluzione: da Forbidden Fruit a La forza di una donna, come cambia il palinsesto Da oggi tornano in onda le strisce quotidiane con il talent e il reality, ma con nuovi orari: ridotta una soap e Gianluigi Nuzzi slitta.

Con l’arrivo della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e il debutto del Grande Fratello di Simona Ventura, il palinsesto del daytime di Canale 5 si rivoluziona. Per far posto alla consueta striscia quotidiana del talent show, al via ieri domenica 28 settembre, e del reality che andrà in onda questa sera, lunedì 29, la programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset è stata ovviamente modificata. Rispetto agli scorsi anni, però, gli appuntamenti diurni con le news dalla scuola di Amici e quelle dalla Casa più spiata d’Italia, hanno subito un cambio di orario significativo.

Se prima gli aggiornamenti tra i banchi degli allievi andavano in onda subito dopo la fine della puntata di Uomini e Donne, ossia dalle 16.10 alle 16.35, ora li vedremo dalle 16.25 alle 16.55, decisione presa per non modificare l’appuntamento con la soap turca La Forza di una donna e i suoi ottimi ascolti. La striscia del Grande Fratello, invece, avrà due spazi: quello delle 13.30 e quello delle 18.30 subito dopo Gianluigi Nuzzi e il suo Dentro la Notizia.

Canale 5, come cambia il pomeriggio con l’arrivo di Amici e del GF: le soap restano e Nuzzi rischia

L’arrivo delle strisce quotidiane con gli aggiornamenti su Amici e sul Grande Fratello hanno creato scompiglio nella programmazione pomeridiana di Canale 5. I due appuntamenti torneranno regolarmente in onda da oggi, lunedì 29 settembre 2025, ma con un cambio di orario: il talent dalle 16.25 alle 16.55 mentre il reality dalle 18.30 alle 18.45, sempre dal lunedì al venerdì.

Questa scelta è dovuta alla volontà di lasciare al suo posto ‘La Forza di una Donna’, serie che ha grande successo in termini di ascolti, anche se la puntata verrà ridotta passando dai 40 minuti attuali a 20 minuti circa. A subire dei danni da questi cambiamenti potrebbe essere Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia che finora aveva goduto nel traino degli spettatori della soap. Il talk, inoltre, subirà anche un posticipo da oggi e verrà trasmesso alle 16.55, quasi in contemporanea al competitor La Vita in Diretta.

La nuova programmazione del daytime di Canale 5

13.30 Grande Fratello

13.45 Beautiful

14.00 Forbidden Fruit

14.45 Uomini e Donne

16.05 La Forza di una Donna

16.25 Amici

16.55 Dentro la Notizia

18.30 Grande Fratello

