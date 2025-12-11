Trova nel Magazine
Dawson's Creek in streaming: dove vedere gratis la serie teen drama più amata di sempre

Il servizio di streaming gratuito di Mediaset renderà presto disponibile una serie amatissima da milioni di fan

Mediaset, con l’avvicinarsi del Natale, ha creato un vero e proprio calendario dell’avvento digitale. Ogni giorno di dicembre agli spettatori vengono regalati contenuti diversi da quelli che di solito offre la piattaforma Mediaset Infinity. Questa volta, ad approdare sul servizio di streaming, senza nessun costo, è una serie che più di molte altre ci ha fatto emozionare, piangere e ridere e che, in sostanza, ci ha cresciuti. Un prodotto che, senza dubbio, molti riconoscerebbero anche solo da poche note della sua famosissima sigla.

Dawson’s Creek torna in streaming su Mediaset Infinity

Ambientato nel Massachusetts, Dawson’s Creek (in arrivo in streaming su Mediaset Infinity dal 17 dicembre), racconta le vite di alcuni amici adolescenti che affrontano i piccoli problemi di quell’età. Dagli amori non corrisposti alla famiglia (che può disunirsi in qualsiasi momento), si arriva fino alle sfide personali sul proprio futuro. I protagonisti sono Dawson Leery (James Van Der Beek), che sogna di fare il regista (il suo mito è Spielberg), e la sua migliore amica Joey Potter (Katie Holmes), alle prese con problemi familiari piuttosto importanti. Nel corso delle 6 stagioni che compongono la serie, si affrontano tematiche sempre attuali come i primi amori, le separazioni genitoriali, la malattia mentale, l’identità di genere, la gravidanza indesiderata e la dipendenza. Il finale, datato 2003, ha lasciato dietro di sé cicatrici che i fan portano ancora.

Una serie da riscoprire a tutti i costi

Anche a distanza di 22 anni dalla sua conclusione, Dawson’s Creek mantiene un peso non indifferente nelle vite di chi lo ha seguito in diretta. Con Mediaset Infinity, dal 17 dicembre sarà possibile rivivere in streaming e senza alcun costo la magia di Dawson’s Creek e ritrovare i volti familiari di James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.

La serie torna spesso nelle conversazioni online, a volte sotto forma di meme, ed è stata celebrata per come ha precorso i tempi. Basti pensare al personaggio di Jack McPhee, che l’ha resa un riferimento per la cultura e la rappresentazione LGBTQ+. Ha anche portato al successo grandi nomi, come quello di Michelle Williams, ora pluripremiata agli Oscar e ha vinto a sua volta GLAAD Media Awards, Teen Choice Awards, Young Hollywood Awards.

Dove vedere Dawson’s Creek in streaming

Se volete riscoprire la vita di Dawson Leery e dei suoi amici, oppure conoscerla per la prima volta, l’appuntamento è per il 17 dicembre, quando Dawson’s Creek arriverà in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity.

Programmi

