Dawson’s Creek, i luoghi da sogno della serie che ci ha fatto battere il cuore: la nostalgia regna Ecco i luoghi reali e riconoscibili nei quali è stata girata la serie tv che ha fatto diventare l’attore James Van Der Beek celebre in tutto il mondo.

Quando Dawson’s Creek debuttò sugli schermi nel 1998, nessuno poteva immaginare l’impatto che questa serie avrebbe avuto: dialoghi brillanti e coinvolgenti, tensioni sentimentali indimenticabili e personaggi in grado di far battere il cuore di milioni di adolescenti. La serie ci ha portati ad amare i protagonisti Dawson, Joey, Pacey e Jen, ma anche ad immaginare, un giorno, di poter visitare l’affascinante cittadina costiera di Capeside. Perché quella che immaginavamo come una pittoresca cittadina del New England era in realtà la vibrante e solare Wilmington, nel North Carolina. Ecco allora tutte le location reali della serie e dove si trovano.

Dawson’s Creek, i luoghi più iconici della serie

Nel mondo narrativo di Dawson’s Creek, l’intera storia ruota attorno a Capeside, dove ogni tramonto sembra scrivere una nuova storia. Ma nella realtà Capeside non esiste, o meglio, prende vita principalmente a Wilmington, North Carolina, con i suoi quartieri storici, il lungomare sul Cape Fear River e le spiagge vicine come Wrightsville Beach che fanno da sfondo a molte scene iconiche. La casa di Dawson, con il meraviglioso pontile e la finestra della camera da letto dalla quale entra sempre la piccola Joey, si trova proprio qui. Nella realtà, si tratta infatti di una vera residenza storica situata lungo Hewlett’s Creek, fuori da Wilmington, utilizzata per le riprese esterne e attualmente in vendita per la cifra di 3 milioni e 250mila dollari.

Poco distante sorgeva la casa Joey Potter, ma dopo la serie l’edificio originale è stato demolito, e per i fan è rimasto oggi solo il pontile con l’area circostante. Per ciò che riguarda la scuola dei ragazzi, ovvero la celebre Capeside High School, gli esterni sono stati girati all’University of North Carolina di Wilmington, che con la sua architettura ha reso perfettamente l’idea di un vero liceo americano di provincia. La pescheria dei Leery, invece, si trova nel locale Michaels on the Waterfront al 5 South Water Street.

Le location di Dawson’s Creek che non puoi perdere

Le meravigliose location della serie Dawson’s Creek, però, non finiscono qui. Ricorderete sicuramente anche il muro di Joey, ovvero la parete affitta da Pacey per permetterle di dipingere e scaricare le emozioni. Ebbene, nella realtà si trova al 28 di South Front Street a Wilmington, e ancora oggi c’è chi lo riconosce passeggiando per la città. Per vedere invece l’Hell’s Kitchen, il bar in cui lavora Joey, frequentato soprattutto nelle stagioni finali, bisogna andare al 118 Princess Street nel centro di Wilmington. Dopo le riprese il luogo è infatti stato trasformato in locale a tema.

A questi magici luoghi si aggiungono anche la casa di Jack situata al 207 S 3rd Street, e il Riverwalk storico di Wilmington, usato per passeggiate, conversazioni e primi baci. Immancabile anche Southport, un’altra cittadina costiera nei dintorni, utilizzata per alcune scene esterne legate alla barca di Pacey. Tutti luoghi che è possibile rivedere guardando le 6 stagioni di Dawson’s Creek in streaming su Mediaset Infinity, Netflix e Amazon Prime Video.

