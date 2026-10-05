Dawson’s Creek, la reunion più difficile senza James Van Der Beek: “Abbiamo sperato fino all’ultimo”. Il gesto che ha fatto piangere tutti
Al Heroes Gala, Kevin Williamson ricorda James Van Der Beek tra le lacrime: dal successo di Dawson’s Creek alla lotta contro il cancro, fino all’ultimo omaggio.
È stata una serata indimenticabile, anche se mancava una persona affinché lo fosse davvero. James Van Der Beek era il grande assente, ma al Heroes Gala di Santa Monica il suo nome è risuonato più volte. Kevin Williamson, creatore di Dawson’s Creek, ha ricordato l’attore scomparso a 48 anni dopo una battaglia contro il cancro. Sul palco, il premio ricevuto si è trasformato in un omaggio a Van Der Beek e a una storia che per Williamson è stata anche personale. Poi il ricordo di quella reunion del cast organizzata quando le condizioni dell’attore erano già peggiorate: una serata che nessuno dei presenti ha dimenticato. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Dawson’s Creek, il ricordo di James Van Der Beek
La terza edizione del Barbara Berlanti Heroes Gala si è trasformata in una serata particolarmente emozionante, segnata dal ricordo di James Van Der Beek, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A Kevin Williamson, ideatore della serie, è stato assegnato il Barbara Berlanti Hero Award per aver contribuito alla lettura benefica del copione organizzata per sostenere l’attore durante la sua malattia. Joshua Jackson ha ricordato quanto Williamson si fosse prodigato per la famiglia di Van Der Beek: "Nei giorni precedenti alla nostra apparizione sul palco per questa lettura a sostegno di James, la sua salute è peggiorata e Kevin non solo ha aperto il suo cuore per assicurarsi che tutti stessero bene, ma ha anche contribuito economicamente per garantire che potessimo onorare James e la sua famiglia in questo evento nel modo più straordinario possibile".
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Williamson ha ricordato l’importanza dell’attore nella sua vita e nella serie: "James Van Beek ha dato voce alla mia infanzia, era l’anima dello show e, in ogni caso, rappresentava il massimo miglioramento possibile. Ho avuto il grande piacere di conoscere James per molti anni, l’ho visto crescere da ragazzino a uomo straordinario: marito, padre e amico." La sua scomparsa, ha ammesso, lo ha davvero convolto. Ricordando la lettura benefica, Williamson ha poi detto: "L’unica cosa che mancava era James. Doveva essere lì. Abbiamo mantenuto la speranza fino all’ultimo secondo, i medici non gli permettevano di salire sull’aereo, ma lui si è presentato quella sera con il suo incrollabile coraggio e il suo spirito. Credo che sia qui con noi stasera. Sarà con noi per sempre. […] Lo accetterò in memoria di James Van Der Beek e lo accetterò per l’intera famiglia di Dawson’s Creek."
Gli altri premi della serata
Tra i protagonisti del gala anche Katherine LaNasa, premiata con l’Inspirational Hero Award per il modo in cui ha affrontato la diagnosi di tumore al seno e ha trasformato la propria esperienza in una fonte di forza anche per il suo lavoro in The Pitt. Il creatore della serie, R. Scott Gemmill, l’ha definita "più di una sopravvissuta" e "una guerriera", sottolineando il valore della sua interpretazione dell’infermiera Dana Evans.
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