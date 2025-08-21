Dawson’s Creek torna a vivere: il cast storico in scena a New York per una reunion emozionante (e speciale) James Van Der Beek, Katie Holmes e Michelle Williams di nuovo insieme sul palco a New York per leggere il pilot di Dawson’s Creek e sostenere una causa benefica

Da tempo i fan non attendevano altro: hanno sperato, desiderato e voluto con tutte le loro forze una loro reunion e adesso questo sogno è realtà. Il cast di Dawson’s Creek, serie cult dell’adolescenza dei Millennials, si riunirà per uno scopo benefico sul palco di un teatro a New York. Le star, insieme, leggeranno il copione dell’episodio pilota della serie. Una bellissima notizia, vero? In quanto tale, dunque, merita di essere letta dettagliatamente per ulteriori dettagli.

Dawson’s Creek, l’attesissima reunion del cast si farà: cosa sappiamo

Finalmente, dopo tantissime voci, la reunion di Dawson’s Creek si farà. Infatti, il cast dell’amatissima serie cult si riunirà per un evento speciale il 22 novembre al Richard Rodgers Theatre di New York, con biglietti in vendita da venerdì 22 agosto, per raccogliere fondi a favore di F Cancer e sostenere James Van Der Beek. Sul palco (per la gioia immensa dei fan) saliranno James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, che leggeranno dal vivo lo script del pilot della serie. Gli attori entrati dopo la prima stagione (Philipps, Smith e Monroe) leggeranno i vari ruoli. Il primo episodio presentava i protagonisti Dawson, Joey, Pacey e Jen, introducendo le dinamiche tra gli adolescenti. Van Der Beek ha rivelato a novembre di avere un cancro al colon diagnosticato nell’agosto 2023. L’evento sarà diretto da Jason Moore, con diversi produttori tra cui Michelle Williams e Thomas Kail, Kevin Williamson, Greg Berlanti, Carl Ogawa e Maggie Brohn.

Williamson ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson’s Creek per una serata così speciale. Dawson’s Creek ha cambiato la mia vita. Quello che era iniziato come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontavano le sfide della vita è diventato poi molto di più rispetto a quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom che resiste nel tempo e un’eredità in tutto il mondo. Sono così onorato nell’esserne una parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico, James, mentre continuiamo a muoverci attraverso la vita e le sue tante sfide".

Dove vedere in streaming Dawson’s Creek

Impossibile non conoscerlo, ma per chi non lo sapesse, vi spighiamo un po’ di cosa si tratta. Dawson’s Creek è un teen drama ambientato nella cittadina immaginaria di Capeside, che racconta le vite di sei ragazzi dagli ultimi anni di liceo fino all’università. Dawson Leery, aspirante regista e romantico sognatore, prova inizialmente interesse per Jen Lindley, una ragazza di città trasferitasi a Capeside, ma si innamora della sua amica d’infanzia Joey Potter, che gestisce il ristorante di famiglia insieme alla sorella. Pacey Witter, figlio del capo della polizia e migliore amico di Dawson, lotta con la frustrazione di sentirsi considerato un fallito.

Nella seconda stagione si uniscono i fratelli Jack e Andie McPhee: Jack, timido e omosessuale, deve affrontare la mentalità chiusa della provincia, mentre Andie è una ragazza sensibile e intelligente con disturbi psicologici. Tra amori, passioni e scelte difficili, i protagonisti vivono esperienze che li porteranno infine a ritrovarsi insieme. La serie è disponibile in streaming su Prime Video.

