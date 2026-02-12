Dawson's Creek, 5 scene iconiche che hanno reso James Van Der Beek indimenticabile La morte di James Van Der Beek è stata un colpo durissimo per i fan di Dawson's Creek: ecco 5 scene che lo hanno reso indimenticabile

La notizia della morte di James Van Der Beek è stata un duro colpo per tantissimi. L’attore è diventato il simbolo di un’intera generazione grazie al suo ruolo nella serie TV Dawson’s Creek, in cui per sei stagioni e 128 episodi ha interpretato il protagonista Dawson Leery. Tanti si sono immedesimati nei suoi sogni, nei dolori e nelle delusioni d’amore vissute dal personaggio, tanto che alcune di quelle scene sono diventate immortali. In questo articolo vogliamo ricordare cinque scene indimenticabili di Dawson’s Creek il cui fulcro è stato proprio Van Der Beek.

La prima scena di Dawson

Il primo ciack di quella che sarebbe diventata una serie TV iconica ha come protagonisti Dawson e Joey. Due giovanissimi James Van Der Beek e Katie Holmes sono nella camera del protagonista e guardano E.T L’Extraterreste, introducendo così la grande passione di Dawson per il cinema e per Spielperg in particolare. E dopo aver discusso sul mancato Oscar del film, i due parlano per la prima volta del loro rapporto, dell’amicizia che li lega da quando sono piccoli e di come ora, ormai 15enni, le cose stiano cambiando. Joey, infine, lascia la stanza dall’iconica finestra, location di molte scene toccanti del film.

Il primo bacio e appuntamento di Dawson e Joey

È proprio in questa camera che, alla fine di una lunga stagione fatte di equivoci, primi flirt, liti e scoperte, Dawson e Joey si scambiano il primo, agognato bacio. È l’inizio di una storia d’amore che ci accompagnerà per sei stagioni, regalandoci continui colpi di scena e un finale agrodolce. La seconda stagione inizierà proprio col primo appuntamento della nuova coppia, ovviamente al cinema, poi culminato nell’indimenticabile scena dei due che si guardano negli occhi profondamente su un’altalena.

Il "Crying Dawson"

Chi conosce Dawson’s Creek sa però che l’amore del protagonista per la sua Joey ha vissuto momenti molto difficili. Nella terza stagione, Joey scopre di amare Pacey, migliore amico di Dawson, e dopo episodi ed episodi di tentennamenti, sceglie di stare con lui, così i due partono in barca per l’intera estate. Proprio il momento della partenza è accompagnato da una scena che è forse la più iconica del protagonista: Dawson piange disperato dopo aver detto a Joey di vivere senza rimpianti questo nuovo amore e partire con Pacey. Mentre lei va via, lui la guarda e scoppia in lacrime. Questa scena è diventata poi un meme famoso in tutto il mondo, soprannominato il "Crying Dawson". Ma c’è una curiosità su quel momento: il copione non prevedeva che Dawson piangesse, è stato infatti un moto spontaneo dell’attore, così preso dal personaggio e dalla scena da non riuscire a trattenere le lacrime.

La morte di Mitch Leery

Uno dei momenti più drammatici dell’intera serie arriva nella quinta stagione, dopo la morte di Mitch, il padre di Dawson. Quest’ultimo ne è affranto: nel giorno dei funerali, parte inaspettatamente la segreteria telefonica con la voce del padre e lui arriva a strappare via il telefono con forza, lasciando i presenti scossi. Nel corso dell’episodio, uno dei più toccanti di James Van Der Beek, Dawson svelerà di sentirsi in colpa per la morte del padre, perché poco prima che lui si mettesse alla guida e avesse dunque l’incidente mortale, loro avevano litigato.

Il finale di Dawson

Indimenticabile è poi l’ultima scena della serie: le strade di Joey e Dawson, almeno dal punto di vista amoroso, si sono separate, ma lui ha realizzato il suo sogno di diventare un regista. In una telefonata ai suoi migliori amici, annuncia: "Indovinate chi incontrerò domani?", e loro indovinano immediatamente che si tratta di Stephen Spielberg, il suo regista preferito e mentore. La storia d’amore per Joey, dunque, è ormai nel passato, ma la strada di Dawson è comunque destinata a brillare.

