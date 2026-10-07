Davide Iacopini giù dal monopattino per un calcio violento: l'attore è in terapia intensiva, le condizioni di salute sono critiche Gravissimo incidente a Roma, nel quartiere Monteverde, dove il 42enne è stato disarcionato violentemente dal veicolo: non si tratterebbe di un caso isolato

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

Gravissimo quanto è successo a Roma, nel quartiere Monteverde: una minicar si sarebbe affiancata al monopattino guidato dall’attore Davide Iacopini, che sarebbe stato fatto cadere a terra con un violento calcio, portandolo a sbattere la testa. Il 42enne sarebbe in condizioni critiche e in prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale San Camillo per via del forte trauma cranico riportato. La Procura della Capitale ha aperto un fascicolo per tentato omicidio; gli inquirenti indagano anche su una pista che porterebbe a una banda di giovanissimi, che colpirebbe passanti e monopattini per il puro gusto della violenza.

Davide Iacopini ricoverato in terapia intensiva: disarcionato dal monopattino con calcio a Roma

Volto noto del cinema e della tv per il suo ruolo da co-protagonista nel film Diaz di Daniele Vicari e per le partecipazioni a fiction di successo come Suburra, Maschi Veri, Che Dio ci aiuti e Il capitano, Davide Iacopini è stato aggredito a Roma nella serata di lunedì 5 ottobre, attorno alle 22.00. L’uomo stava viaggiando sul suo monopattino elettrico, quando una minicar con a bordo due occupanti gli si sarebbe affiancata per sferrare un violento calcio, mandandolo a terra. La prima ricostruzione stilata dalla polizia locale e dai carabinieri della compagnia Gianicolense aggiunge un dettaglio grottesco alla ferocia dell’assalto: durante il colpo, uno degli aggressori avrebbe perso una scarpa. La macchinetta avrebbe quindi fatto retromarcia per permettere all’occupante di recuperarla, per poi ripartire a tutto gas e dileguarsi nella notte. Il fatto si è consumato in via Anton Giulio Barrilli, nel quartiere Monteverde.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non un caso isolato: è caccia alla banda di giovanissimi

La mattina del 6 ottobre una donna si è presentata in caserma per denunciare un’aggressione fotocopia avvenuta intorno alle 23:00 di due giorni prima. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da una minicar nera in via Catel e di aver ricevuto un violento colpo alla testa che l’ha fatta cadere al suolo. Soccorsa, è stata medicata al San Camillo, con cinque giorni di prognosi. Dalla ricostruzione della donna, sarebbe emerso che la vettura, dopo l’aggressione, avrebbe fatto inversione nei pressi di Villa Pamphili per poi affiancare un altro ragazzo in monopattino, sferrandogli un calcio e facendolo schiantare contro un’auto parcheggiata in seconda fila con due persone a bordo.

"Volevo segnalare un fatto gravissimo successo ieri sera a mia sorella in via Catel intorno alle 23.30", ha scritto la famiglia della vittima sui propri profili social. Il messaggio racconta che la donna stava tornando a casa quando "due ragazzini a bordo di una macchinetta da adolescenti nera lucida" l’avrebbero centrata alla nuca sporgendosi "da dentro la macchina". Il procuratore Francesco Lo Voi e il sostituto Ambrogio Cassiani stanno coordinando l’acquisizione e l’analisi capillare di tutte le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. L’obiettivo degli inquirenti èincrociare i frame dei due attacchi per confermare se si tratti della stessa minicar nera e dare finalmente un nome e un volto ai due passeggeri, le cui folli scorribande rischiano ora di trasformarsi in un’imputazione formale per tentato omicidio. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche