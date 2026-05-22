Davide Bonolis, la fidanzata Martina si è laureata: il regalo (a sorpresa) di Sonia Bruganelli
Davide Bonolis è orgoglioso della fidanzata Martina Dotti, che ha di recente conseguito la laurea. Ecco il messaggio social.
Davide Bonolis continua ad essere sempre più innamorato della sua Martina, la giovane ragazza che ha del tutto conquistato il suo cuore. Felici e affiatati, i due hanno già condiviso diversi momenti delle loro vite, uno tra questi è sicuramente la laurea che ha di recente conseguito lei.
Il figlio di Bonolis e Bruganelli, calciatore, ha pubblicato qualche fotografia della creator digitale mostratasi con la corona d’alloro e un bouquet di fiori in mano. Martina Dotti – questo il suo nome – si è infatti laureata in Marketing e Comunicazione presso l’Università di Bergamo ed è anche diventato un volto televisivo, dato che ha partecipato ad Avanti un Altro su Canale 5. Qualche tempo fa, è stata anche intervistata – insieme al fidanzato Davide Bonolis – nel talk show Verissimo di Silvia Toffanin.
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La dedica d’amore di Davide Bonolis per la laurea di Martina
La diretta interessata ha postato qualche fotografia del grande giorno. Martina Dotti ha infatti optato per un abito blu molto elegante e, per l’occasione, ha indossato una corona di alloro. Bellissima e sempre più felice, ha posato con la sua tesi di laurea in mano e con l’orgoglio di chi ce l’ha finalmente fatta. A starle accanto l’immancabile fidanzato che, sulle sue Instagram stories, ha scritto: "Orgoglioso di te ogni giorno di più".
La loro storia d’amore è tra l’altro nata proprio grazie al calcio, grande passione di Bonolis Junior. I due si sono incontrati per la prima volta in occasione della Kings League Italia, il torneo di calcio a 7 che riunisce ogni anno creator, influencer e giovani calciatore. Lì è scoppiata la scintilla, mai spenta, che ha dato vita a una relazione da sogno.
Il regalo di Sonia Bruganelli
Martina Dotti è da subito entrata in famiglia e ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori di Davide Bonolis. Ad esempio, Sonia Bruganelli le ha fatto un regalo bellissimo e inaspettato: insieme al compagno Angelo Madonia, le ha infatti portato un mazzo di fiori super colorato. Questo dettaglio è stato mostrato sui social dalla giovane laureata, che ha ringraziato pubblicamente i due e che ha condiviso anche altri scatti di questo giorno speciale.
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