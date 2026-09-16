Davide Bonolis cambia vita, svolta e annuncio: “Avevo perso la cosa più importante”. La reazione di Angelo Madonia Il giovane 22enne ha spiegato in un post social la scelta di smettere con lo sport che lo ha accompagnato fin qui. Si dedicherà a una nuova carriera da professionista. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis volta pagina. Davide Bonolis, 22enne promessa del calcio, ha annunciato oggi in un post Instagram di voler ‘smettere’ gli scarpini e dedicarsi a un nuovo sport. Una decisione difficile, maturata in parte dopo la scomparsa del nonno materno, suo primo tifoso. Sotto il post di Davide, subito è spuntato il commento di supporto del compagno di sua madre, il ballerino Angelo Madonia, con cui il giovane ha da sempre un ottimo rapporto. E non è mancato neanche il tenero messaggio della fidanzata Martina Dotti, creator principalmente nota per la sua partecipazione ad Avanti un altro. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Davide Bonolis, la scelta e l’annuncio inatteso via social

"Il calcio ha fatto parte della mia vita da sempre, anzi, forse è più giusto dire che è con me da quando sono nato". Così Davide Bonolis ha aperto il suo ultimo post Instagram, con un racconto-fiume sulla sua decisione di mettere da parte il pallone, passione finora totalizzante per lui. Il figlio del conduttore e di Sonia Bruganelli, classe 2004, era passato dalle giovanili della Roma e della Sampdoria, prima di approdare come attaccante in Serie C con la maglia della Triestina. Qualcosa però si è spezzato, nel frattempo, soprattutto dopo la scomparsa del nonno materno Massimo Bruganelli.

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"Ci sono state le notti passate a parlare con mio nonno", ha spiegato Davide, "pensando insieme a cosa potevo fare per migliorare, e ci sono stati i consigli di mio papà, giorno dopo giorno, sempre presente nel mio percorso. Il calcio mi ha fatto crescere, sognare e vivere emozioni che porterò sempre con me. Ma con la perdita di mio nonno, alcune cose successe nella mia vita e soprattutto gli ultimi anni, che sono stati molto difficili, qualcosa dentro di me è cambiato".

"Piano piano", ha proseguito, "tante delle motivazioni che avevo da sempre sono andate via, fino a perdere la cosa più importante: la felicità di giocare. Per questo ho preso una delle decisioni più difficili della mia vita: cambiare strada. Non è facile lasciare qualcosa per cui hai dato così tanto, ma sento che devo provarci. E non parto proprio da zero, perché il padel fa parte della mia vita già da diversi anni, insieme al calcio".

Il padel al posto del calcio, dunque. Ma sempre con una mentalità da professionista, e con la consapevolezza di dover lottare come tutti, nonostante il cognome importante. "Voglio mettermi in gioco e provare a costruire il mio percorso da professionista", ha chiarito il giovane Bonolis. "So che sarà difficile e che nessuno mi regalerà niente, ma qui voglio avere la possibilità di dimostrare quello che valgo, senza che nessuno possa fermarmi o giudicarmi prima ancora di darmi la possibilità di provarci".

Il commento di Angelo Madonia e le parole di Martina Dotti

Infine ecco la chiusura del post, amara ma consapevole: "Per me il calcio non sarà mai solo uno sport. Il calcio per me è mio nonno. Sono le nostre parole, le nostre notti a parlare e tutti i sogni che abbiamo condiviso. Ed è anche per questo che, anche se oggi cambio strada, il calcio e mio nonno li porterò sempre con me".

Sotto il lungo racconto di Davide Bonolis, tra i tanti commenti di amici e fan, è apparso quasi subito quello di Angelo Madonia. Il compagno della madre Sonia, con cui Davide ha ormai un rapporto strettissimo, ha usato il profilo di una sua azienda per supportare il ragazzo. "Siamo tutti con te" ha scritto, aggiungendo un cuore rosso. Poi è arrivato il commento della fidanzata Martina Dotti, anche questo tenerissimo: "A volte è più facile restare fermi che scegliere di cambiare. Il cambiamento implica coraggio e tu, coraggioso lo sei stato. Avanti tutta amore, sempre dalla tua parte". Una migliore benedizione, davvero, non poteva arrivare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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