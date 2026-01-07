David Parenzo, l’incidente e il mea culpa in TV: "Mai fare i bischeri a 50 anni", cosa gli è successo
Il conduttore di L'Aria che tira è tornato in onda su La7 con un tutore alla spalla: "Mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie alla soglia dei 50 anni”.
La ripresa della programmazione televisiva dopo la pausa natalizia porta spesso con sé curiosità e aspettative, ma per L’Aria che Tira il ritorno in onda è stato segnato da un dettaglio che non è passato inosservato. Nella puntata di mercoledì 7 gennaio, David Parenzo si è presentato in studio con un tutore al braccio sinistro, attirando l’attenzione degli spettatori fin dalle prime battute della trasmissione.
L’episodio ha immediatamente generato interrogativi sullo stato di salute del giornalista, ma la spiegazione è arrivata direttamente dal diretto interessato, che ha chiarito quanto accaduto prima di entrare nel vivo della puntata. Nessun problema serio, ma un infortunio avvenuto durante le vacanze invernali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
David Parenzo con il tutore a L’Aria che Tira: l’incidente sugli sci
Ad aprire la trasmissione è stato lo stesso Parenzo, che ha scelto di affrontare subito l’argomento con il suo consueto stile diretto. Il conduttore ha spiegato l’origine dell’infortunio, causato da una caduta sulle piste da sci durante i giorni di vacanza, liquidando l’episodio con una battuta rivolta a sé stesso:
"Buongiorno e buon 7 gennaio, prima lezione dell’anno, mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni".
Il tutore al braccio sinistro è dunque la conseguenza di una disavventura comune a molti appassionati di sport invernali, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza sulle piste. Un incidente senza gravi conseguenze, ma che richiederà comunque un periodo di recupero e attenzione.
Parenzo, classe 1976, ha poi voluto rassicurare il pubblico, chiarendo che l’infortunio non avrebbe avuto alcun peso sulla conduzione della trasmissione e che non sarebbe diventato un tema centrale del dibattito: "Non sarà oggetto questo della puntata". Una precisazione che ha immediatamente riportato l’attenzione sui contenuti informativi della giornata.
I temi della puntata e la scelta di Parenzo di non fermarsi
Nonostante la limitazione fisica, L’Aria che Tira ha preso il via senza variazioni di format o ritmo. Dal rinnovato studio di La7, caratterizzato da un’impostazione tecnologica e da un grande tavolo interattivo, il conduttore ha affrontato i principali temi di attualità nazionale e internazionale.
Tra i dossier al centro della puntata, spazio alla tragedia di Crans-Montana, un evento che ha scosso l’opinione pubblica per il numero di vittime coinvolte, molte delle quali giovanissime. Un racconto affrontato con il consueto approccio analitico del programma, che alterna cronaca, testimonianze e approfondimento.
Ampio spazio anche alla politica estera, con un focus sulla situazione in Venezuela e sull’arresto del presidente Nicolás Maduro, un fatto destinato a incidere sugli equilibri internazionali. Sul fronte economico, il dibattito si è concentrato su un sondaggio che segnala come una larga maggioranza degli italiani si dichiari favorevole all’introduzione di una tassa sui grandi patrimoni oltre i 10 milioni di euro.
La decisione di essere regolarmente in diretta, nonostante l’infortunio, conferma ancora una volta la continuità della presenza di Parenzo alla guida del programma. In passato, le rare assenze del conduttore erano state legate a ricorrenze religiose o impegni istituzionali, occasioni in cui la conduzione era stata affidata a Gerardo Greco. Questa volta, invece, Parenzo ha scelto di non fermarsi.
Guida TV
-
08 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Parenzo (ancora) sparito da L’Aria che tira: perché oggi ha saltato la diretta (e chi lo rimpiazza)
Nella puntata di oggi, venerdì 10 ottobre, il conduttore del talk show di La 7 non e...
L'aria Che Tira, lite epica tra Barbacetto e l'Onorevole Picierno: "Dice fregnacce". Parenzo ferma tutto
Il dibattito sul convegno annullato a Torino accende gli animi in studio e si trasfo...
Arresto Maduro, Rai e Mediaset stravolgono i palinsesti: salta il Festival del Circo di Montecarlo e Porro rimpiazza Benigni
Rai e Mediaset stravolgono la programmazione del 3 gennaio dopo la caduta di Maduro:...
La7, Parenzo e De Luca sforano: la mossa (disperata) della regia. Cosa è successo in diretta Tv
Il confronto tra il conduttore e l'ex Governatore della Campania, invitato in studio...
Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video
Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans...
Barbara D’Urso a pezzi, allarme prima di Ballando con le stelle: “Non ce la faccio più”, cosa succede
La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci non ha nascosto il suo sco...
Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e stasera si tornerà...
Al Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: "Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana"
La madre rivela che il figlio minore di Al Bano si è salvato dalla strage solo grazi...