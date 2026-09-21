L'aria che tira, David Parenzo assente: cosa è successo e chi lo ha sostituito. Colpo di scena su La7 David Parenzo è stato assente dalla puntata di oggi 21 settembre de L'Aria che tira: ecco cosa è successo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Oggi 21 settembre è andata in onda una nuova puntata de L’Aria che tira, programma seguitissimo di La7. I telespettatori hanno subito notato l’assenza di David Parenzo, che è invece stato sostituito dalla collega Ludovica Ciriello, conduttrice dell’edizione estiva della trasmissione. Questo cambio di programma è arrivato nei giorni scorsi e, secondo quanto riferito su Fanpage, il presentatore potrebbe essere stato assente per via dello Yom Kippur.

Perché David Parenzo è stato assente da L’Aria che tira

Secondo quanto scritto su Fanpage, Parenzo non avrebbe partecipato alla puntata di oggi 21 settembre non per motivi di salute o per scelte editoriali, ma per una ragione prettamente religiosa. Il conduttore ha infatti sempre affermato di avere delle radici ebraiche ben solide e a parlarne spesso è stato proprio lui in più occasioni pubbliche. Per questo motivo, David Parenzo ha scelto di rispettare lo Yom Kippur, che ha avuto inizio al momento del tramonto di domenica 20 settembre e che terminerà la sera di lunedì 21.

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Si tratta del Giorno dell’Espiazione, la festa più importante del calendario ebraico. Questo giorno va infatti a chiudere i dieci giorni penitenziali che seguono il Capodanno ebraico e omaggia soprattutto la preghiera, la riflessione e la richiesta di perdono. Occorre quindi seguire un digiuno di circa 25 ore, senza toccare né cibo né acqua, e astenersi dal lavoro e da molte altre attività quotidiane, come l’utilizzo di dispositivi elettronici. Per lui sarebbe quindi stato impossibile partecipare a una diretta televisiva che ha la durata di ore.

Quando torna in onda David Parenzo

Il conduttore de L’Aria che Tira potrebbe tornare in onda su La7 subito dopo la fine dello Yom Kippur, cioè durante la puntata di martedì 22 settembre. Il suo arrivo nel programma è tra l’altro avvenuto nel 2023, anno in cui è invece uscita di scena Myrta Merlino. Parenzo ha anche rivoluzionato il format e lo ha reso più aderente al suo stile di conduzione, oltre che più fondata su tematiche politiche.

"Quest’anno io mi aspetto veramente un anno pirotecnico, come già si intravede, perché andremo al voto" – ha raccontato lui in un’intervista rilasciata per Fanpage. Tra le tematiche più forti affrontate durante questa edizione ci sarà anche – come specificato da lui – quella relativa alla stagione elettorale. Intanto, nella puntata di oggi 21 settembre, i telespettatori hanno potuto conoscere la conduzione di Ludovica Ciriello, già protagonista della versione estiva della storica trasmissione di La7. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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