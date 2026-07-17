Era il volto di Baywatch e Supercar: che fine ha fatto David Hasselhoff, simbolo degli anni '80 e '90 Oggi è quasi totalmente sparito dal piccolo schermo, ma per anni è stato un mito vivente, tra Michael Knight e Mitch Buchannon

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Oggi, 17 luglio 2026, David Hasselhoff spegne 74 candeline. 74 anni di un mito che ha "cresciuto" almeno due generazioni tra noi ’80 e ’90, prima nei panni del tenebroso Michael Knight, che combatte il crimine assieme alla sua auto parlante; poi come l’affascinante bagnino Mitch Buchannon, sempre di corsa (e al rallenty) sulle spiagge di Malibu. Un uomo che non ha avuto solo una carriera a tratti leggendaria, ma che ha anche dovuto dimostrare grande forza tanto nel privato, quanto nel pubblico.

Che fine ha fatto David Hasselhoff?

Volto di personaggi divenuti iconici, oggi David Hasselhoff vive la propria vita lontano dai riflettori, affrontando una lotta difficile, quella contro il suo corpo. Tra il 2025 e il 2026, infatti, è stato avvistato dai fan su una carrozzina in aeroporto, poi intento a utilizzare un deambulatore per muoversi durante le sue uscite quotidiane a Los Angeles. A rassicurare tutti ci ha pensato il suo portavoce, che ha parlato di interventi di sostituzione protesica all’anca e al ginocchio.

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Uno spirito, il suo, che non può essere spezzato così facilmente. Come testimoniato dai suoi social, David continua a fare fisioterapia e ad allenarsi, camminando tra le colline di Calabasas con l’aiuto di bastoncini da trekking, determinato a recuperare la piena mobilità. Si è anche fatto rivedere sui set, sia per Kung Fury 2, purtroppo rimasto incompleto e mai pubblicato, sia per l’atteso remake di Baywatch, le cui riprese si sono tenute all’inizio di quest’anno.

Il volto di svariati personaggi divenuti cult

Per molti, David Hasselhoff è stato un vero e proprio mito dell’adolescenza grazie a personaggi che sono diventati iconici. Grazie a Supercar si è fatto amare dal pubblico, raggiungendo un successo planetario e consacrandosi come sex symbol. Nella serie è Michael Knight e al fianco di K.I.T.T., l’auto dotata di intelligenza artificiale più famosa del piccolo schermo, combatte il crimine.

Il vero simbolo di Hasselhoff è però Baywatch, serie che lui stesso contribuì a mantenere in vita. Non tutti sanno, infatti, che la produzione voleva cancellare lo show dopo la prima stagione a causa dei bassi ascolti. David, convinto della bontà del prodotto, decise di acquistarne i diritti diventandone produttore esecutivo. Una mossa che si rivelò azzeccata, poiché la serie divenne in breve tempo lo show più visto nella storia della televisione, venendo trasmesso in ben 140 Paesi.

Le figlie e l’amore per Hayley Roberts

La vita priva di David è stata burrascosa e avventurosa quasi quanto le serie in cui ha recitato. Il primo matrimonio risale al 1984 con Catherine Hickland, che aveva interpretato la sua fidanzata sul set di Supercar. Dopo il divorzio, avvenuto nel 1989, l’attore è convolato a nozze con la collega di set Pamela Bach. Un’unione durata fino al 2006, conclusasi purtroppo con una dolorosa battaglia legale per gli alimenti e che ha trovato l’epilogo definitivo nel marzo 2025, con la morte di lei. La sua più grande gioia rimangono le figlie Taylor-Ann e Hayley. Quest’ultima, in particolare, è diventata nel 2021 la prima modella curvy a conquistare la prestigiosa copertina di Playboy in Germania, posando con orgoglio e sensualità e dimostrando che la bellezza non ha taglia.

Attualmente David è unito ad Hayley Roberts, che ha conosciuto nel 2011 quando era giudice a Britain’s Got Talent. Lei, allora commessa 31enne, gli si avvicinò per un autografo, che lui concesse a patto di ricevere in cambio il suo numero di telefono. Da quel giorno non si sono più lasciati e il loro amore perdura, nonostante le critiche per la differenza d’età (quasi 30 anni). A luglio del 2018 si sono sposati in Italia, nel Salento, circondati dagli affetti più cari. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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