Dopo Stranger Things, David Harbour lascia il film con Pedro Pascal: chi lo sostituisce e il motivo della scelta

Will Arnett è subentrato a David Harbour nel film Behemoth! di Tony Gilroy. Stando alle ultime notizie, Harbour si è ritirato dal progetto che vede protagonisti anche Pedro Pascal e Olivia Wilde subito dopo la conclusione di Stranger Things.

Perché David Harbour ha deciso di abbandonare il film?

Fonti vicine al progetto hanno riferito che Harbour ha deciso di andarsene perché "sopraffatto" dopo l’intenso finale della serie. L’ultima stagione è stata un evento durato mesi, che ha attirato l’attenzione globale e una costante copertura mediatica. L’interprete di Hopper, negli ultimi mesi, è stato inoltre al centro della cronaca a causa della sua separazione dall’ex moglie Lily Allen, delle accuse di tradimento e delle voci secondo cui lui e Millie Bobby Brown hanno avuto problemi durante le riprese dell’ultima stagione dell’acclamata serie. Situazioni che avrebbero creato un forte stress all’attore, che ora vorrebbe dunque prendersi una pausa.

David Harbour non sarà in Behemoth!: di cosa parla il film

Harbour lascia dunque il posto a Will Arnett. Tony Gilroy dirige Behemoth! per Searchlight Pictures e rappresenta il suo primo grande lavoro da quando ha concluso tutti i suoi impegni con la seconda stagione di Andor. Un progetto, questo, che gli è valso una nomination agli Emmy Award come miglior serie. Gilroy ha scritto la sceneggiatura di Behemoth! e sta producendo con Sanne Wohlenberg e John Gilroy, con cui ha già lavorato in Andor. Fino ad oggi, Searchlight ha mantenuto segreta la trama di Behemoth!, sebbene si sappia che il film ruota attorno a un violoncellista.

Con questo nuovo progetto, Arnett veste un nuovo ruolo drammatico importante per la sua carriera, dopo quello, acclamato dalla critica, da protagonista nel film di Searchlight Is This Thing On!, uscito durante le festività natalizie. Noto più per i suoi ruoli comici, la sua ultima interpretazione nella commedia drammatica diretta da Bradley Cooper gli è valsa le migliori recensioni della sua carriera, e ha mostrato a tutti una nuova versione del suo talento. Tra i suoi altri lavori ricordiamo The Lego Movie, The Morning Show, BoJack Horseman e Arrested Development. È stato candidato al Golden Globe per il suo podcast SmartLess, condotto da Jason Bateman, Arnett e Sean Hayes.

