Non solo Stranger Things, David Harbour tormentato da una relazione proibita in questa perversa serie TV

Dopo il successo di Stranger Things, David Harbour torna in TV in una commedia perversa nella quale interpreta una padre tormentato da un'app di incontri

David Harbour protagonista della serie DTF St. Louis dopo Stranger Things

Dalle atmosfere soprannaturali di Hawkins alle strade ambigue di St. Louis: David Harbour cambia del tutto rotta e approda su HBO con la nuova serie TV DTF St. Louis. Il celebre attore è infatti protagonista, al fianco di Jason Bateman, di una storia perversa, che nasce dalla decisione di iscriversi a un’app di incontri dal nome inequivocabile: DTF.

David Harbour protagonista di una storia ambigua e oscura: il trailer di DTF St. Louis

Quello che inizia come un tentativo di ravvivare la vita sentimentale si trasforma rapidamente in un incubo. Nel trailer di DTF St. Louis (che trovate qui), Floyd, il personaggio interpretato da Harbour, viene trovato senza vita nel suo letto. Sebbene la scena sembri suggerire una morte naturale, l’agente speciale Jodie Plumb (Joy Sunday) sospetta che ci sia dell’altro, visti gli strani oggetti rinvenuti accanto al corpo. Clark (Bateman) finisce nel mirino non solo per aver suggerito a Floyd l’app, ma anche per il legame sospettosamente stretto con la moglie del defunto, Carol, interpretata dalla candidata agli Emmy Linda Cardellini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Oltre ai citati protagonisti, la serie vanta interpreti di altissimo livello, come Richard Jenkins, Peter Sarsgaard, Chris Perfetti, Arlan RufIl. DTF St. Louis si preannuncia come uno dei titoli di punta della stagione HBO, capace di unire l’umorismo "awkward" tipico dei padri di periferia a una tensione poliziesca costante. È una riflessione cinica sulle app di incontri e sulle complicazioni letali che possono scaturire dai desideri insoddisfatti.

Un grande ritorno per Jason Bateman

Per il vincitore dell’Emmy, Bateman, DTF St. Louis sarà un gradito ritorno sul piccolo schermo, reduce dal più grande successo al botteghino della sua carriera: Zootropolis 2. Il sequel Disney ha nuovamente ottenuto fantastiche recensioni, seguendo i due amatissimi protagonisti in un nuovo caso, incassando la sbalorditiva cifra di 1,74 miliardi di dollari al botteghino, e diventando in questo modo il film d’animazione con il maggior incasso nella storia degli Stati Uniti.

