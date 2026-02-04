Aldo, Giovanni e Giacomo in lizza ai David di Donatello 2026. E Checco Zalone?
Sono arrivate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche e i tre comici sono nominati per il loro documentario, Attitudini: nessuna
Aldo, Giovanni e Giacomo sono ufficialmente in lizza per un premio ai David di Donatello 2026 per il loro documentario Attitudini: nessuna. Sono infatti state rilasciate le dieci shortlist nelle categorie tecniche e il Trio è candidato per il Miglior documentario. Guida la classifica Primavera, di Damiano Micheletto, con ben 8 nomination. Solo una, quella per il Miglior casting, al campione d’incassi Buen Camino. Le categorie annunciate dall’Accademia dei David presieduta da Piera Detassis sono Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio.
Aldo, Giovanni e Giacomo in nomination ai David di Donatello 2026
Dal 19 al 26 gennaio, una parte dei giurati dei David di Donatello ha votato le shortlist da proporre all’intera giuria per il voto che a marzo determinerà le cinquine di candidati. 265 i giurati che hanno preso parte alle selezioni dei cortometraggi; 346, invece, quelli che hanno partecipato alla scrematura dei film documentari. Le shortlist sono state introdotte dall’Accademia del Cinema Italiano a partire dall’edizione 2025 con l’obiettivo di valorizzare le competenze professionali tecniche e artistiche che contribuiscono alla realizzazione dei film, sulla scia degli Oscar e dei BAFTA inglesi. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra questi, anche il documentario di Aldo, Giovanni e Giacomo Attitudini: nessuna, che ripercorre la loro trentennale carriera. Il Trio è in lizza come Miglior documentario. Solo una nomination, quella al Miglior casting, per Buen Camino, ultima fatica del duo Checco Zalone – Gennaro Nunziante e che ha sbancato al botteghino in Italia con oltre 70 milioni incassati.
Di cosa parla Attitudini: nessuna di Aldo, Giovanni e Giacomo
Sophie Chiarello, regista del documentario Attitudini: nessuna, ripercorre la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo. A partire dall’infanzia, in cui i tre hanno saggiato per la prima volta il palco ai tempi dell’oratorio, il Trio racconta se stesso. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima, Tre uomini e una gamba.
Le storie di ognuno emergono senza accavallarsi, grazie anche all’ottimo lavoro di Chiarello, che talvolta segue i tre assieme, talaltra ciascuno separatamente, in modo si palesino le convergenze ma anche le differenze all’interno di un gruppo comico che ha fatto la storia dello spettacolo della risata italiani.
Le prime dieci shortlist per i David di Donatello 2026
PREMIO DAVID DI DONATELLO – CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO
- Agnus Dei
- Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna
- Bestiari, erbari, lapidari
- Bobò
- Brunello, il visionario garbato
- Elvira Notari. Oltre il silenzio
- Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra
- Fratelli di culla
- I diari di mio padre
- Nino. 18 giorni
- Pino
- Pino Daniele – Nero a metà
- Rino Gaetano – Sempre più blu
- Roberto Rossellini – Più di una vita
- Sotto le nuvole
- Toni, mio padre
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
- Arca
- Astronauta
- Bagarre
- Bratiska
- Ciao, Varsavia
- Confini, canti
- Everyday in Gaza
- Festa in famiglia
- Kushta Mayn – La mia Costantinopoli
- Lacerazioni
- Le faremo sapere
- Le prime volte
- Marina
- Rukeli
- Tempi supplementari
MIGLIOR ACCONCIATURA
- 30 notti con il mio ex
- Afrodite
- Anna
- Breve storia d’amore
- Diva futura
- Duse
- Fuori
- Il maestro
- Il Nibbio
- La grazia
- Le assaggiatrici
- Primavera
- Queer
- Tutta colpa del rock
- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli
MIGLIOR CASTING
- 40 secondi
- Buen Camino
- Cinque secondi
- Diciannove
- Duse
- Elisa
- Fuori
- Gioia mia
- Il maestro
- La grazia
- La valle dei sorrisi
- La vita da grandi
- Le assaggiatrici
- Le città di pianura
- Primavera
- Testa o croce?
- Tre ciotole
- Quando il cinema racconta la musica: da Primavera ad Amadeus, se il genio tra gli spartiti diventa immagine
MIGLIOR COMPOSITORE
- 100 litri di birra
- 40 secondi
- Afrodite
- Cinque secondi
- Diva futura
- Duse
- Elisa
- Fuori
- L’orto americano
- La città proibita
- Le assaggiatrici
- Le città di pianura
- Nottefonda
- Orfeo
- Per te
- Primavera
- Queer
- U.S. Palmese
MIGLIORI COSTUMI
- Anna
- Duse
- Fuori
- Il Nibbio
- Itaca – Il ritorno
- L’orto americano
- La città proibita
- La grazia
- Le assaggiatrici
- Le città di pianura
- Primavera
- Queer
- Testa o croce?
- Tre ciotole
- Un film fatto per Bene
- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli
MIGLIORI EFFETTI VFX
- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
- Breve storia d’amore
- Fuori
- Il maestro
- Incanto
- Itaca – Il ritorno
- La città proibita
- La grazia
- La valle dei sorrisi
- La vita va così
- Nonostante
- Orfeo
- Primavera
- Queer
- U.S. Palmese
MIGLIOR SCENOGRAFIA
- Diva futura
- Duse
- Fuori
- Gioia mia
- Il Nibbio
- Itaca – Il ritorno
- L’orto americano
- La città proibita
- La grazia
- La vita da grandi
- Le assaggiatrici
- Le città di pianura
- Orfeo
- Primavera
- Queer
- Tre ciotole
MIGLIOR SUONO
- 40 secondi
- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
- Anna
- Duse
- Fuori
- Gioco pericoloso
- Il maestro
- La città proibita
- La grazia
- Le assaggiatrici
- Le città di pianura
- Paternal Leave
- Primavera
- Queer
- Testa o croce?
- Tre ciotole
- Un film fatto per Bene
- Unicorni
MIGLIOR TRUCCO
- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
- Cinque secondi
- Diva futura
- Duse
- Il maestro
- Il Nibbio
- Itaca – Il ritorno
- L’orto americano
- La città proibita
- La grazia
- La valle dei sorrisi
- La vita da grandi
- Le assaggiatrici
- Primavera
- Queer
- Testa o croce?
- Tre ciotole
- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (13 gennaio): la riscossa di De Martino (ma Gerry Scotti non molla), ritorno super di Giovanni Floris
Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno...
Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone nascondeva un easter egg sbalorditivo: ecco il significato
La targa della Ferrari di Checco Zalone non è solo glamour: tra numeri e lettere nas...
Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano
Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i...
Buen Camino domina ancora: Checco Zalone non teme Marty Supreme (che debutta alla grande) e le nuove uscite italiane
Nonostante l’esordio da urlo di Marty Supreme, Buen Camino resta in testa: Zalone e ...
Checco Zalone, "Buen Camino" fa la storia: Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia pubblicamente
L’ad Mediaset ha deciso di ringraziare l’attore per il suo successo con una pagina a...
Checco Zalone campione d’incassi, ma la delusione è dietro l’angolo: ‘Buen Camino’ non è il film più visto in Italia
Nonostante il comico pugliese sia riuscito a battere ogni record al botteghino, la c...
"Effetto Zalone" nel mondo: Buen Camino sbarca all'estero con una pioggia di remake
Nuova grande conquista per Buen Camino: il film dei record di Checco Zalone si prepa...
Buen Camino crolla al Box Office, Muccino travolge Zalone e gli ruba la corona: le nuove uscite
I nuovi dati del Box Office non mentono: Buen Camino di Checco Zalone è stato scalza...