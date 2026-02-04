Aldo, Giovanni e Giacomo in lizza ai David di Donatello 2026. E Checco Zalone? Sono arrivate le prime dieci shortlist nelle categorie tecniche e i tre comici sono nominati per il loro documentario, Attitudini: nessuna

Aldo, Giovanni e Giacomo sono ufficialmente in lizza per un premio ai David di Donatello 2026 per il loro documentario Attitudini: nessuna. Sono infatti state rilasciate le dieci shortlist nelle categorie tecniche e il Trio è candidato per il Miglior documentario. Guida la classifica Primavera, di Damiano Micheletto, con ben 8 nomination. Solo una, quella per il Miglior casting, al campione d’incassi Buen Camino. Le categorie annunciate dall’Accademia dei David presieduta da Piera Detassis sono Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio.

Aldo, Giovanni e Giacomo in nomination ai David di Donatello 2026

Dal 19 al 26 gennaio, una parte dei giurati dei David di Donatello ha votato le shortlist da proporre all’intera giuria per il voto che a marzo determinerà le cinquine di candidati. 265 i giurati che hanno preso parte alle selezioni dei cortometraggi; 346, invece, quelli che hanno partecipato alla scrematura dei film documentari. Le shortlist sono state introdotte dall’Accademia del Cinema Italiano a partire dall’edizione 2025 con l’obiettivo di valorizzare le competenze professionali tecniche e artistiche che contribuiscono alla realizzazione dei film, sulla scia degli Oscar e dei BAFTA inglesi. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime.

Tra questi, anche il documentario di Aldo, Giovanni e Giacomo Attitudini: nessuna, che ripercorre la loro trentennale carriera. Il Trio è in lizza come Miglior documentario. Solo una nomination, quella al Miglior casting, per Buen Camino, ultima fatica del duo Checco Zalone – Gennaro Nunziante e che ha sbancato al botteghino in Italia con oltre 70 milioni incassati.

Di cosa parla Attitudini: nessuna di Aldo, Giovanni e Giacomo

Sophie Chiarello, regista del documentario Attitudini: nessuna, ripercorre la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo. A partire dall’infanzia, in cui i tre hanno saggiato per la prima volta il palco ai tempi dell’oratorio, il Trio racconta se stesso. Molto spazio viene lasciato alle esperienze teatrali che sono state quelle che hanno sviluppato le potenzialità di ognuno per poi giungere alla notorietà data dalla loro opera prima, Tre uomini e una gamba.

Le storie di ognuno emergono senza accavallarsi, grazie anche all’ottimo lavoro di Chiarello, che talvolta segue i tre assieme, talaltra ciascuno separatamente, in modo si palesino le convergenze ma anche le differenze all’interno di un gruppo comico che ha fatto la storia dello spettacolo della risata italiani.

Le prime dieci shortlist per i David di Donatello 2026

PREMIO DAVID DI DONATELLO – CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO

Agnus Dei

Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna

Bestiari, erbari, lapidari

Bobò

Brunello, il visionario garbato

Elvira Notari. Oltre il silenzio

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra

Fratelli di culla

I diari di mio padre

Nino. 18 giorni

Pino

Pino Daniele – Nero a metà

Rino Gaetano – Sempre più blu

Roberto Rossellini – Più di una vita

Sotto le nuvole

Toni, mio padre

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Arca

Astronauta

Bagarre

Bratiska

Ciao, Varsavia

Confini, canti

Everyday in Gaza

Festa in famiglia

Kushta Mayn – La mia Costantinopoli

Lacerazioni

Le faremo sapere

Le prime volte

Marina

Rukeli

Tempi supplementari

MIGLIOR ACCONCIATURA

30 notti con il mio ex

Afrodite

Anna

Breve storia d’amore

Diva futura

Duse

Fuori

Il maestro

Il Nibbio

La grazia

Le assaggiatrici

Primavera

Queer

Tutta colpa del rock

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

MIGLIOR CASTING

40 secondi

Buen Camino

Cinque secondi

Diciannove

Duse

Elisa

Fuori

Gioia mia

Il maestro

La grazia

La valle dei sorrisi

La vita da grandi

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Primavera

Testa o croce?

Tre ciotole

Quando il cinema racconta la musica: da Primavera ad Amadeus, se il genio tra gli spartiti diventa immagine

MIGLIOR COMPOSITORE

100 litri di birra

40 secondi

Afrodite

Cinque secondi

Diva futura

Duse

Elisa

Fuori

L’orto americano

La città proibita

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Nottefonda

Orfeo

Per te

Primavera

Queer

U.S. Palmese

MIGLIORI COSTUMI

Anna

Duse

Fuori

Il Nibbio

Itaca – Il ritorno

L’orto americano

La città proibita

La grazia

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Primavera

Queer

Testa o croce?

Tre ciotole

Un film fatto per Bene

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

MIGLIORI EFFETTI VFX

Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

Breve storia d’amore

Fuori

Il maestro

Incanto

Itaca – Il ritorno

La città proibita

La grazia

La valle dei sorrisi

La vita va così

Nonostante

Orfeo

Primavera

Queer

U.S. Palmese

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Diva futura

Duse

Fuori

Gioia mia

Il Nibbio

Itaca – Il ritorno

L’orto americano

La città proibita

La grazia

La vita da grandi

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Orfeo

Primavera

Queer

Tre ciotole

MIGLIOR SUONO

40 secondi

Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

Anna

Duse

Fuori

Gioco pericoloso

Il maestro

La città proibita

La grazia

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Paternal Leave

Primavera

Queer

Testa o croce?

Tre ciotole

Un film fatto per Bene

Unicorni

MIGLIOR TRUCCO

Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

Cinque secondi

Diva futura

Duse

Il maestro

Il Nibbio

Itaca – Il ritorno

L’orto americano

La città proibita

La grazia

La valle dei sorrisi

La vita da grandi

Le assaggiatrici

Primavera

Queer

Testa o croce?

Tre ciotole

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

