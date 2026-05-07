David di Donatello 2026, Annalisa illude poi caos di Insinna, sbadigli e fischi del web: “Bianca Balti tagliata”. La rivolta per la serata infinita
La (lunghissima) serata di Rai 1 ha dato un nuovo tono, a tratti meno istituzionale, all’evento, ma il poco spazio concesso alla modella ha sollevato i social
Cala il sipario sulla ‘nuova’ cerimonia David di Donatello 2026. In una serata di trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai, infatti, è andato in scena un evento un po’ diverso dal solito, a tratti meno istituzionale. Il vero problema, però, è stata la durata infinita della cerimonia, conclusasi in piena notte e dopo tanti passi falsi che non sono andati giù al pubblico del web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
David di Donatello 2026, la (lunghissima) cerimonia sui social
Ieri mercoledì 6 maggio 2026 al Teatro 23 di Cinecittà a Roma è andata in scena la cerimonia dei David di Donatello. Al di là delle premiazioni, lo ‘show’ in onda su Rai 1 ha fatto parecchio discutere per alcuni tempi morti, varie gaffe sul palco ma soprattutto per la durata, dal momento che il tutto si è chiuso all’una e mezza di notte. Il ‘nuovo’ stile di conduzione portato da Flavio Insinna ha dato sicuramente un tono più leggero alla serata, spezzando la liturgia e l’istituzionalità dell’evento con tanta ironia per evitare di fare solo un lungo elenco di nomi, vincitori e discorsi per tutta la notte. Una novità, che – come spesso accade – non è piaciuta a tutti, anche e soprattutto da una generale sensazione di caos sul palco.
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Non sono mancati però i complimenti del web. "Molto gradevole lo spettacolo dei #David71 con una delicata conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti.", "Insinna molto simpatico, un po’ frettoloso, ma molto simpatico! Bianca Balti, bellissima e carinissima, molto brava!", "Per me, nonostante i tempi biblici, è stata una delle serate più divertenti degli ultimi anni", "Ma è un caos meraviglioso. Insinna king", "Ma solo a me sta piacendo Insinna? Un po’ di ironia e leggerezza" si legge sui social, dove però a nessuno è andato giù il poco spazio dedicato a Bianca Balti, co-conduttrice della serata e spesso ‘tagliata’ dalla regia per i tempi televisivi quando avrebbe meritato più spazio. "Quante volte Bianca Balti è stata tagliata per lanciare le candidature prima?", "Bianca Balti stava ancora parlando ed è partita la voce che annunciava le candidature", "Bianca Balti che non si presenta dopo che Flavio l’ha chiamata la capisco perfettamente, la stanno interrompendo continuamente.", "Spero che Bianca Balti si sia giustamente stancata di essere interrotta e tagliata dalla regia (quando è l’unica che sa seguire una scaletta) e se ne sia andata.", "Sta diventando tragicomica questa serata.", "Bianca Balti vorrebbe scappare.", "Riuscirà a far finire una frase a Bianca Balti?", "Bianca Balti ha disertato?", "Mai vista una cosa così straziante", "Se la Balti se ne è andata io la capisco benissimo, ha tutta la mia solidarietà.", "Se la Balti se ne è andata io la capisco benissimo, ha tutta la mia solidarietà".
Ha messo tutti d’accordo, invece, l’esibizione di Annalisa, che ha aperto la serata sulle note di ‘Bang Bang’ di Nancy Sinatra e della sua ‘Esibizionista’. Uno show quasi hollywoodiano che è stato il vero e proprio highlight della serata.
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