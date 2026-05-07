David di Donatello, Fiorello furioso contro la programmazione Rai: “Assurdo che non l’abbiano fatto” Oggi il conduttore de La Pennicanza non ha risparmiato un colpo basso alla sua stessa azienda, per come sarebbe stata 'trattata' la premiazione in onda sul primo canale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Si è parlato di David di Donatello, oggi a La Pennicanza, ma anche della clamorosa querela del ministro Nordio a Bianca Berlinguer e Mediaset. Sulla premiazione di ieri, il padrone di casa Fiorello ha espresso rammarico (con toni forti) per la mancata occasione. Per lui la Rai non avrebbe valorizzato abbastanza la serata, come evidente dal palinsesto lasciato intonso. Quanto alla diatriba tra governo e Biscione, le imitazioni esilaranti si sono sprecate. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la strigliata alla Rai sui David di Donatello

"Ieri sera il 12 per cento su Rai 1, un grandissimo risultato", ha esordito Fiorello a La Pennicanza, commentando la serata dei David andata in onda sul primo canale. Ma subito dopo il tono del presentatore è cambiato: "Se fossi l’organizzatore dei David li toglierei…anzi, non li toglierei, il cinema italiano andrebbe onorato, festeggiato anche da queste serate, non solo dagli incassi…è assurdo che una manifestazione che dovrebbe essere grandiosa non abbia avuto il collegamento in diretta col Tg 1…ditemi se sbaglio".

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E ancora: "Non solo…La Vita in Diretta dovrebbe essere fatta tutta sui David di Donatello, non puoi fare Cinque minuti di Vespa e i pacchi…cambia la programmazione!…L’ultimo premio l’hanno dato un’ora fa. Questi David sono stati trattati veramente male". Poi ecco la proposta irriverente di Fiorello: "L’anno prossimo ci vado io, organizzo io, ci sto!".

Il falò di confronto tra Nordio e Berlinguer

Il resto della puntata è stato invece dedicato al tema più caldo, quello della querela sporta da Nordio nei confronti di Berlinguer e di tutta Mediaset. A questo proposito, Fiorello si è lanciato in un’imitazione pungente del guardasigilli: "Voglio querelare Berlinguer e Mediaset? Certo, così li faccio passare da Sempre Carta Bianca a Sempre Carta Bollata, così si levano il vizio di scherzare col fuoco ’sti te**oni!".

Poi sulla questione è intervenuto anche il (finto) patron del Biscione, Pier Silvio Berlusconi: "Stiamo lavorando per la pace, abbiamo predisposto tutte le condizioni per la pace, il ministro Nordio e Bianca Berlinguer faranno un falò di confronto, e vedrete che tutto si risolverà per il meglio, e ora potete continuare pure con la vostra vacuità…ah, a proposito, complimenti per i David di Donatello, ascolti così fanno bene al morale, il nostro!".

In chiusura, invece, Fiore ha rispolverato la sua personale polemica contro la vendita del Teatro delle Vittorie. E siccome si è diffusa la notizia di un asteroide ‘killer di città’ che il 9 maggio passerà vicino alla Terra, lo showman ha finto di leggere un comunicato Rai ufficiale: "Appresa la notizia dell’asteroide, speriamo, senza retorica, che cada sul Teatro delle Vittorie".

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